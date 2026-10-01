Economia

Festival Nazionale dell’Economia Civile, Halaby: “Solo creando bellezza salviamo noi e gli altri”

di Redazione - 2 Ottobre 2026

(LaPresse) – Ha preso il via la prima giornata di lavori dell’ottava edizione del ‘Festival Nazionale dell’Economia Civile‘ di Firenze, il grande laboratorio di pensiero, confronto e partecipazione dedicato alle trasformazioni economiche e sociali del nostro tempo. Il Festival si è trasferito nel pomeriggio a Palazzo Vecchio dove sono intervenuti Francesca Maria Corrao, Professoressa di Scienze Politiche dell’Università LUISS Guido Carli e Presidente della Fondazione Orestiadi, e Gilbert Halaby, artista italo-libanese e promotore del dialogo tra culture.

“L’arte non serve soltanto per dare gioia e piacere, ma anche per stimolare la trasformazione, perché l’arte è non solo creare per sé, ma creare per gli altri, ha dichiarato a margine Corrao. “E quindi c’è il messaggio di economia di fondo. Cioè se io sono felice e rendo gli altri felici, risveglio in loro il bisogno della creatività – ha proseguito – E questo è quello che fa la Fondazione Orestiadi. È quello che fa la poesia, la pittura, l’arte, quando è un’arte non di intrattenimento, ma di trasmissione delle radici“.

“La creazione e la bellezza sono importantissime, soprattutto nella mia vita – ha invece sottolineato Halaby – Servono per regalare un messaggio di speranza ai giovani, di non lasciarsi abbattere dai problemi, dalle guerre. Al contrario: creare, mantenere le spalle larghe, la testa alta e andare avanti, perché ci salviamo e salviamo gli altri solo creando e creando bellezza“.