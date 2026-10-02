Esteri

Sale la disoccupazione Usa, che mazzata per Trump

di Martino Tursi - 2 Ottobre 2026

epa13275363 US President Donald J. Trump speaks to members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One in Washington, DC, USA, 01 October 2026. The president spoke about the ongoing war with Iran and the 2028 presidential elections. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Arrivano i dati sulla disoccupazione Usa e non sono confortanti per la presidenza Trump. Il tasso di persone che negli States si ritrovano senza lavoro è salito al 4,2%. Tutte le previsioni erano certe che il trend si fermasse al 4,1 per cento. Ma negli Stati Uniti l’offerta di posti di lavoro, escluso il settore agricolo, ha saputo crescere solo di 29mila nuovi posti di lavoro rispetto al mese precedente. Davvero troppo poco, specialmente se si considera che, secondo gli analisti, tra agosto e settembre ci si attendeva almeno 84mila nuovi occupati in più.

Disoccupazione Usa, mala tempora per Trump

I dati sulla disoccupazione Usa cadono, come una mannaia, sulle speranze di Trump rispetto alle elezioni di mid-term. Una brutta notizia che non ci voleva proprio. I numeri non premiano le strategie economiche della Casa Bianca. Il tycoon che aveva promesso una “nuova età dell’oro” per gli Stati Uniti si ritrova a balbettare di fronte a risultati economici, in termini di occupazione, che non sono per nulla lusinghieri. Tutto grasso che cola per i dem che, praticamente senza colpo ferire (e senza un leader vero) rischiano di fare cappotto alle elezioni di metà mandato.

La situazione non è lusinghiera

Con i prezzi che volano, un’inflazione che resta al 3,4 per cento ma che si sbilancia in maniera pesante sull’energia, per Trump la situazione non è affatto rosea. I dati sulla disoccupazione Usa contribuiscono a far affastellare nubi, e critiche, sull’operato dell’amministrazione che si appresta a superare la boa di metà mandato. Con una sconfitta elettorale che sembra nell’aria. Nonostante il turbinoso impegno e i tanti comizi in giro per il Paese. I dati economici non restituiscono troppa sicurezza al Gop.

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