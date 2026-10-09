Cultura & Spettacolo

Filmare Premia Linea Verde Racconti

di Nicola Santini - 9 Ottobre 2026

Grande successo per la sesta edizione del Filmare Festival, la manifestazione dedicata ai cortometraggi sul mare e sull’ambiente che ha affiancato alle proiezioni incontri culturali e attività di sensibilizzazione rivolte agli studenti del territorio. Durante la serata di Praia a Mare, il programma di Rai 1 “Linea Verde Racconti” è stato celebrato con i riconoscimenti alla conduttrice Daria Luppino, al regista Lorenzo Merico e a Dimitri Cocciuti, responsabile della supervisione editoriale.

Nella stessa serata sono stati assegnati premi speciali a Donatella Finocchiaro, per il suo percorso nel cinema e in televisione, e a Carlotta Pinto, giovane attrice di “Mare Fuori”. Promosso dall’Associazione Culturale Calabriartes, presieduta da Enzo De Carlo, e dalla DRB di Beniamino Chiappetta, il Filmare Festival si è svolto con la direzione artistica di Francesca Piggianelli e la conduzione della giornalista Rai Vittoriana Abate.

Il programma ha riunito ospiti dello spettacolo, della cultura e della ricerca, mantenendo al centro il rapporto tra cinema, mare e tutela ambientale. A vincere il concorso dei cortometraggi è stato “Alby – L’ultimo Ulivo”, diretto da Alessandro Parrello. Il gran finale si è tenuto nel parco dell’Hotel delle Stelle a Sangineto, con il patrocinio del Comune. Qui Kim Rossi Stuart ha ricevuto il riconoscimento “Eccellenza artistica nel Cinema Italiano”, mentre ad Anna Ammirati è stato assegnato il Premio Speciale per il cinema, il teatro e la televisione.

Premiati come “Eccellenze Calabresi del Cinema italiano e nel mondo” anche Mimmo Calopresti e Annalisa Insardà.

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