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La Formula 1 sbarca a Singapore. Orari e dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara

Antonelli arriva a Singapore con un vantaggio importante e un’occasione da sfruttare. La penalizzazione di Russell potrebbe accelerare una corsa al titolo Mondiale che a un italiano manca dall'impresa di Ascari nel 1953

di Lino Sasso - 9 Ottobre 2026

Tutto pronto per la diciassettesima tappa del Mondiale di Formula 1 con il Gp di Singapore. Un appuntamento che si preannuncia potenzialmente fondamentale per corsa al titolo iridato. Kimi Antonelli è infatti a un passo dal sogno mondiale. Il pilota azzurro della Mercedes arriva con 84 punti di vantaggio su George Russell. Quindi con la concreta possibilità di sfruttare proprio il Gp di Singapore per ipotecare la stagione 2026 della Formula 1. La penalizzazione del compagno di squadra, costretto a partire dal fondo della griglia domenica per la sostituzione della power unit, potrebbe spianargli la strada verso un traguardo storico. Sul circuito cittadino di Marina Bay, Antonelli avrà a disposizione una gara Sprint e il Gran Premio per consolidare ulteriormente il primato in classifica. Per poi presentarsi al successivo appuntamento di Austin, negli Stati Uniti, con la prima possibilità matematica di conquistare il titolo.

Gli equilibri in pista

Un’impresa che riporterebbe l’Italia sul tetto del mondo della Formula 1 a 73 anni dall’ultimo trionfo di Alberto Ascari, campione nel 1953. Certo, prima Antonelli dovrà puntare al bottino pieno dei 33 punti disponibili tra Sprint e gara domenicale a Singapore. Finora Antonelli ha costruito la propria leadership attraverso una stagione caratterizzata da velocità, continuità e pochi errori. Adesso, però, arriva il momento più delicato: trasformare il consistente vantaggio in classifica nel primo titolo mondiale della carriera.

Mentre la Mercedes guarda alla lotta per il titolo, la Ferrari si prepara a un fine settimana ricco di incognite. Lewis Hamilton, reduce dal podio di Sepang, si dice consapevole delle difficoltà che attendono la Scuderia sul circuito di Singapore. Prudente anche Charles Leclerc, che preferisce non sbilanciarsi sulle possibilità della Rossa.

Orari e dove vedere in Tv e streaming gli appuntamenti del Gp di Singapore

Qualifiche, Sprint Race e gara del Gp di Singapore di Formula 1 saranno trasmessi sia sulla piattaforma Sky che sul canale TV8. Ecco il calendario degli appuntamenti del week end.

Qualifiche Sprint: oggi alle 14:30, in diretta su Sky Formula 1 e Now TV per gli abbonati e in chiaro su TV8. Lo streaming sarà fruibile su Sky Go e TV8.it.

Sabato 10 ottobre: gara Sprint e qualifiche

Gara Sprint: alle 11 in diretta su Sky Formula 1 e Now TV per gli abbonati e in chiaro su TV8. Lo streaming sarà fruibile su Sky Go e TV8.it.

Qualifiche del Gran Premio: in diretta alle ore 15 in diretta su Sky Formula 1 e Now TV per gli abbonati e in chiaro su TV8. Lo streaming sarà fruibile su Sky Go e TV8.it.

Domenica 11 ottobre: gara

Gran Premio: diretta alle ore 14 in diretta su Sky Formula 1 e Now TV per gli abbonati e in differita alle 17 su TV8. Lo streaming, ai rispettivi orari, sarà fruibile su Sky Go e TV8.it.

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