Meteo

Doppia tromba d’aria in Sicilia, danni e feriti

di Giorgio Brescia - 9 Ottobre 2026

Doppia tromba d’aria nel Trapanese: devastazione, feriti e danni tra Marsala e Petrosino. Due violenti vortici marini hanno toccato terra devastando la scuola De Gasperi, travolgendo auto e provocando panico nella popolazione.

Due trombe d’aria sul Trapanese

Un violento ed eccezionale evento meteorologico ha scosso l’intera provincia di Trapani. Una spettacolare e minacciosa doppia tromba marina si è formata al largo del porto di Marsala prima di abbattersi con furia sulla terraferma.

Il fenomeno atmosferico, generato da una profonda cella temporalesca accompagnata da allerta meteo gialla regionale. Ha trasformato i due vortici acquatici in distruttive trombe d’aria che hanno spazzato via tetti, impianti agricoli, alberi e numerose autovetture parcheggiate nelle vicinanze delle coste.

I danni maggiori si sono registrati nel territorio comunale di Marsala, dove la violenza delle raffiche ha investito in pieno l’istituto scolastico De Gasperi situato lungo via Nazionale, provocando panico tra gli studenti e causando ferimenti legati alla caduta di calcinacci e vetri infranti.

I danni

Contemporaneamente, nella vicina località di Petrosino, la furia del vento ha sollevato di peso un veicolo con due occupanti a bordo per poi farlo precipitare in un burrone adiacente alla sede stradale. Così, rendendo necessario l’intervento d’urgenza dei soccorritori.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, unitamente ai sanitari del servizio 118 e agli agenti delle forze dell’ordine, si sono immediatamente attivate nei luoghi colpiti per estrarre le persone rimaste intrappolate e trasportare i feriti agli ospedali più vicini.

Anche le aree rurali compreso il quartiere di Terranova Bambina hanno subito devastazioni considerevoli alle serre e alle coltivazioni agricole. Confermata, quindi, l’eccezionale forza distruttiva di questo evento estremo legato ai sempre più frequenti cambiamenti climatici nel Mediterraneo.

I tecnici e la Protezione Civile regionale continuano a monitorare costantemente le evoluzioni meteo nel Trapanese. Poseguono senza sosta le operazioni di sgombero dei detriti, di verifica della stabilità degli edifici e di conta complessiva dei danni subiti dalla popolazione.

Le autorità locali invitano tutti i cittadini a mantenere la massima prudenza nei prossimi giorni, raccomandando di evitare gli spostamenti non strettamente necessari fino al completo miglioramento delle condizioni meteorologiche e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Questo drammatico episodio richiama la vulnerabilità delle aree costiere siciliane di fronte a fenomeni temporaleschi di inusitata violenza, sollecitando interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio e di potenziamento dei sistemi di allerta precoce.

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