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Morto Federico l’Olandese Volante, addio allo storico speaker radiofonico: aveva 76 anni

Il celebre conduttore radiofonico è morto dopo un ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Monopoli. Per oltre cinquant’anni è stato una delle voci più amate della radio italiana.

di Roberta Rizzo - 9 Ottobre 2026

Il mondo della radio italiana piange la scomparsa di Federico l’Olandese Volante, storico dj, conduttore e produttore discografico, morto all’età di 76 anni. Il suo vero nome era Frederik Matthijs Van Stegeren. La notizia della morte è arrivata venerdì 9 ottobre, dopo che nelle scorse ore erano emerse informazioni sul suo ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Monopoli, in Puglia.

Con il suo stile e la sua voce inconfondibile, Federico ha accompagnato intere generazioni di ascoltatori, diventando uno dei protagonisti della radiofonia italiana. La sua carriera, durata oltre mezzo secolo, ha attraversato alcune delle emittenti più importanti del Paese.

Federico l’Olandese Volante, dagli esordi al successo

Nato il 19 aprile 1950 a Deventer, nei Paesi Bassi, Federico ha sviluppato fin da giovane un forte legame con l’Italia. Durante l’infanzia ha trascorso molto tempo sul lago di Garda, dove il padre gestiva un villaggio turistico.

La svolta professionale è arrivata nel 1972, quando ha iniziato a lavorare per Radio Monte Carlo. Proprio il fondatore dell’emittente, Noel Coutisson, gli ha attribuito il soprannome di Olandese Volante, destinato a renderlo famoso.

Dopo il successo del Federico Show, nel 1977 è approdato a Rai Radio 2 con il programma A tutte le radioline. L’anno successivo è passato a Radio 105, dove è rimasto per dodici anni, conquistando una crescente popolarità.

La carriera a RTL 102.5 e gli ultimi anni

Nel 1993 Federico l’Olandese Volante è entrato a RTL 102.5, diventando uno dei volti simbolo dell’emittente grazie al programma pomeridiano The Flight.

Successivamente ha lavorato per R101 e Radio Norba, continuando a coltivare la passione per la musica e la conduzione.

Nel 2025 è tornato ai microfoni di Radiofreccia con 50 anni a tutto rock, progetto dedicato alla musica rock.

Nel corso della carriera ha pubblicato anche diversi libri dedicati alla propria esperienza radiofonica.

La sua morte rappresenta una perdita importante per la radio italiana, alla quale ha dedicato gran parte della sua vita.

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