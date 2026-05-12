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Finito il balletto: ecco quando si gioca Roma-Lazio

Arrivata la comunicazione della Prefettura: data e ora fissati

di Martino Tursi - 12 Maggio 2026

Il derby tra Roma e Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle ore 20.45. E speriamo che, questa volta, sia per davvero. E che il balletto di date, orari e spostamenti sia terminato. Non se ne può più. E poi ci si chiede, ancora una volta, perché il calcio, questo calcio, inizia a stufare gli sportivi e non solo loro. Oggi pomeriggio è finalmente giunta la comunicazione della Prefettura di Roma. Che ha stabilito data e orari dell’incontro che vale una stagione, sia per i giallorossi che per i biancocelesti. Sperando che, adesso, si possa iniziare a pensare al campo.

Il derby Roma-Lazio si gioca lunedì sera

La comunicazione della Prefettura recita. “Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali Bnl d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma- Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45”. Un posticipo serale. E le polemiche continueranno.

Non solo tennis, pure la Coppa Italia

Sarà un weekend da urlo a Roma, perché oltre al derby e agli Internazionali di tennis ci sarà pure la finale di Coppa Italia che vede proprio la Lazio contendersi il titolo con l’Inter. Tra le due tifoserie c’è un clima disteso se non di duratura amicizia. Per agevolare i tifosi saranno predisposte navette e servizi di collegamento con lo stadio Olimpico. Con tanto di caselli e percorsi di afflusso dedicato, con tanto di parcheggi destinati alle auto dei sostenitori. Un modello destinato a replicarsi pure nel derby.