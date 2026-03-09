Attualità

Fischi a Bastoni: il nerazzurro contestato ovunque

Dall'esultanza per l'espulsione di Kalulu all'assedio sonoro su ogni campo

di Dave Hill Cirio - 9 Marzo 2026

Fischi a Bastoni: dalla Juventus al derby, il difensore nerazzurro bersagliato in ogni campo. Il fenomeno dei fischi rivolti ad Alessandro Bastoni in Serie A si è trasformato in una vera e propria saga calcistica. Ormai, un dettaglio di ogni giornata del campionato. Una saga iniziata con un episodio controverso e degenerata in una serie di contestazioni sonore nei principali stadi italiani.

Fischi a Bastoni in ogni match

Tutto parte dal match Inter Milan – Juventus FC del 14 febbraio scorso. Bastoni cade in area dopo un contatto con Pierre Kalulu. L’arbitro assegna il secondo giallo a Kalulu, espellendolo, ma molti tifosi e commentatori giudicano la caduta del difensore nerazzurro una simulazione. La vicenda diventa subito mediatica, anche per l’esultanza di Bastoni per l’espulsione dell’avversario. Segna l’inizio della contestazione che seguirà il giocatore nelle settimane successive.

Lecce-Inter, 21 febbraio: i fischi esplodono in trasferta

La prima tappa della protesta è Lecce–Inter allo Stadio Via del Mare. Bastoni viene accolto da una valanga di fischi che dura 88 minuti, praticamente dall’inizio alla sostituzione. I tifosi locali non perdonano l’episodio con la Juventus e ogni tocco di palla del difensore diventa un’occasione per manifestare il proprio dissenso. La squadra cerca di proteggere il giocatore dal clima ostile, ma la pressione è costante, trasformando la partita in un vero banco di prova psicologico.

Como-Inter, 3 marzo: il copione si ripete

Il fenomeno non si ferma. Nella trasferta di Como, allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, Bastoni è nuovamente fischiato a ogni contatto con il pallone. I tifosi avversari replicano lo schema di Lecce, rendendo chiaro che la polemica non è isolata ma ormai diffusa tra diverse tifoserie. Anche qui il giocatore mantiene la concentrazione, ma i fischi diventano un elemento caratterizzante della gara.

Milan-Inter, 8 marzo: il culmine nel derby

Il punto più alto della contestazione arriva durante il derby di Milano. Al Meazza, ogni azione di Bastoni è accompagnata da una selva di fischi assordanti provenienti dai sostenitori rossoneri. La continuità e l’intensità della protesta superano tutto ciò che si era visto a Lecce e Como, trasformando la partita in un caso nazionale.

Commentatori e cronisti sottolineano come l’atmosfera ostile abbia influito sull’intera cornice del derby, rendendo il fenomeno dei fischi a Bastoni una delle storie più chiacchierate del campionato.