Attualità

L’ombra del flop sui saldi tra Black friday e offerte continue

L'allarme dei consumatori: "Le famiglie italiane non hanno più soldi"

di Maria Graziosi - 30 Dicembre 2025

L’incubo del flop sui saldi: non sono ancora iniziati ma già esplode la polemica. Già, perché secondo quanto riferisce Confesercenti, la stagione invernale delle vendite scontate inizierà solo il 3 gennaio ma ben due milioni di italiani avrebbero già fatto acquisti approfittando dei pre-saldi che sono iniziati subito dopo Natale. I dati, che derivano da una ricerca Ipsos, inquietano e non poco il comparto dell’abbigliamento che chiede chiarezza sui ribassi in anticipo che, in buona sostanza, rischiano di svuotare di senso l’inizio della campagna dei saldi.

Le ragioni di un flop (per ora solo temuto)

Già messa in discussione, peraltro, dalla congerie di offerte speciali che, dal mese di novembre e fino all’inizio dell’anno, si sono abbattute e si abbatteranno sui consumatori e sui negozianti. Dal Black Friday ai saldi, appunto. La richiesta di Confesercenti è netta: “E’ decisivo riportare al centro trasparenza e concorrenza leale: prezzi e sconti devono essere chiari, verificabili e comparabili, soprattutto nel digitale e nelle iniziative a platea selezionata”. Troppe offerte, slegate tra loro, rischiano di condannare al flop la stagione dei saldi invernali prima ancora che inizi.

La denuncia dei consumatori

Ma a raffreddare, ancora di più, gli entusiasmi sui saldi piomba pure l’analisi dei consumatori. Secondo cui c’è poco da essere ottimisti. Le famiglie, stando al Codacons, sono già allo stremo e non spenderanno granché. “Il budget degli italiani è già fortemente compromesso dalle spese sostenute tra Natale e Capodanno”. Insomma, a fronte di un giro d’affari stimato, dai consumatori, in circa 4,5 miliardi non c’è da attendersi il tanto atteso rilancio dei consumi che potrebbe, e dovrebbe dare ossigeno ai negozianti che restano in difficoltà. Saldi che appaiono già un flop. Sperando che i timori non si avverino.