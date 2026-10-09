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SuperEroica 2026, sulle strade bianche del Chianti: una squadra ha pedalato oltre ogni barriera

di Redazione - 9 Ottobre 2026

(LaPresse) -L’iniziativa è promossa da Fondazione Allianz UMANA MENTE insieme a L’Eroica

All’alba, sulle strade bianche, ogni rumore sembra più nitido: il respiro, la ghiaia sotto le ruote, il cambio di una bicicletta d’epoca, una voce che incoraggia. Poi il gruppo si mette in movimento e le differenze smettono di dividere. Restano la strada, la fatica e una squadra che sceglie di avanzare insieme. È l’immagine che racconta la SuperEroica 2026, il progetto di ciclismo inclusivo promosso dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE in collaborazione con L’Eroica di Gaiole in Chianti. Dal 2 al 5 ottobre, il “Team SuperEroica”, composto da 30 partecipanti ufficiali tra atleti con disabilità, accompagnatori e staff di supporto, ha vissuto un fine settimana nel quale lo sport ha mostrato la sua capacità più autentica: rendere visibile il talento, aprire possibilità e creare appartenenza.

Domenica 4 ottobre l’intera squadra ha affrontato il percorso inclusivo “Passeggiata Valle del Chianti” di 46 chilometri. Il giorno precedente, alcuni atleti erano partiti alle 6 del mattino per il più impegnativo “Medio Crete Senesi” di 136 chilometri. Due distanze diverse, un’unica impresa: arrivare al traguardo facendo in modo che nessuno fosse lasciato indietro.

I protagonisti dell’edizione 2026 provengono da realtà ciclistiche di diverse parti d’Italia: ASD Paco Team di Aprilia, Race Mountain – GM Sport Folcarelli di Anzio e Aprilia, Team Asnaghi Cucine di Monza e Brianza e Scuola di Ciclismo Polisportiva “Gaetano Cavallaro” di Bisceglie. Molti di loro arrivano dall’esperienza di FAUMCUP, il circuito che dal 2024 ha aperto per la prima volta in Italia la pratica agonistica ufficiale agli atleti con disabilità intellettive e relazionali.

A guidare il gruppo è stato Fabio Triboli, campione paralimpico e medaglia d’oro a Pechino 2008. Con lui ha pedalato anche don Agostino Frasson, conosciuto nel mondo delle due ruote come “Don Bici”. La gestione tecnica e organizzativa degli atleti è stata seguita da Silvia Epis, Direttore Tecnico della Nazionale Giovanile della Federazione Ciclistica Italiana e referente per lo sport paralimpico FISDIR, mentre Cicli Drali Milano ha assicurato il supporto tecnico e meccanico specializzato.

Tra le fila del team, la storia di Alberto Glisoni – per tutti “Il Gliso” – incarna alla perfezione lo spirito dell’evento. Atleta normodotato, Alberto ha scelto da anni di gareggiare stabilmente nel mondo delle handbike. Una scelta controcorrente nata per amore e complicità verso la moglie Grazia: quando un problema fisico le ha impedito di usare la bici tradizionale, la coppia è passata alle tre ruote. Per allenarsi insieme e supportarla, Alberto ne ha acquistata una per sé, scoprendo una disciplina entusiasmante. Da allora è diventato un pioniere della divulgazione di questo sport tra le persone senza disabilità. Sulle strade bianche del Chianti, la sua presenza dimostra che quando ci si mette in gioco, ogni barriera svanisce: resta solo la fatica condivisa e la gioia di pedalare insieme verso lo stesso traguardo.

Intorno agli atleti ha lavorato una rete discreta ma essenziale: il medico di squadra Diego Pizzato, un’ammiraglia, un furgone per i cambi tecnici e l’assistenza, accompagnatori e staff. Perché dietro ogni pedalata apparentemente individuale c’è una comunità che prepara, protegge, incoraggia e rende possibile il passo successivo. Anche Borgo San Felice, il Relais & Châteaux e azienda agricola di proprietà del Gruppo Allianz, ha preso parte alla manifestazione accogliendo i ciclisti con la sua consueta Apesosta. Per l’occasione sono stati offerti il miele prodotto dalle arnie di Orto Felice, l’orto sociale del Borgo, e una bevanda energetica a base di erbe officinali, preparata dai ragazzi con disabilità che curano il progetto. L’Apesosta ha garantito un punto di ristoro ricco di prodotti del territorio, il tutto accompagnato da una colonna sonora musicale che ha fatto da sfondo ai momenti conviviali dei partecipanti.

Nicola Corti, Segretario Generale della Fondazione Allianz UMANA MENTE, ha dichiarato: “La SuperEroica rappresenta pienamente il nostro modo di intendere l’inclusione: non come un principio astratto, ma come la creazione di opportunità concrete per partecipare, esprimere il proprio talento e crescere insieme. Il percorso avviato nel 2022 ha generato risultati importanti, fino alla nascita di FAUMCUP e all’accesso alla pratica agonistica per gli atleti con disabilità intellettive e relazionali. Vedere questa squadra affrontare unita le strade del Chianti conferma il valore dello sport come strumento di partecipazione, autonomia ed emancipazione”.

La SuperEroica è nata nel 2022 dall’incontro tra la Fondazione Allianz UMANA MENTE e L’Eroica. Su biciclette storiche e con abbigliamento d’epoca, atleti con disabilità fisiche, intellettive e relazionali hanno trovato uno spazio nel quale mettersi alla prova insieme a migliaia di appassionati, lungo le strade del Chianti e della Val d’Orcia.

Da quell’esperienza è maturato un risultato destinato a lasciare un segno oltre il singolo evento. Nel 2024, grazie al dialogo promosso dalla Fondazione con la Federazione Ciclistica Italiana e la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, è nata FAUMCUP, la prima competizione ciclistica ufficiale in Italia dedicata agli atleti con disabilità intellettive e relazionali. Prima di allora, per questi atleti erano previste soltanto attività promozionali o dimostrative. Oggi questi atleti possono gareggiare, allenarsi per un obiettivo e riconoscersi pienamente come sportivi agonisti.