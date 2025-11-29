Sport

Formula 1: Piastri in pole nella Sprint del Gp del Qatar di oggi. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 29 Novembre 2025

La Formula 1 in Qatar, a partire dalla gara Sprint, oggi riaccende definitivamente la lotta per il Mondiale 2025. Nelle qualifiche della gara Sprint sul circuito di Losail, Oscar Piastri manda un messaggio chiarissimo ai rivali: il titolo è più aperto che mai. Il pilota australiano della McLaren conquista la pole position con un giro straordinario in 1’20”055, precedendo di appena 32 millesimi la Mercedes di un brillante George Russell. Piastri ha parlato di una giornata “perfetta sotto ogni aspetto”, sottolineando la competitività della McLaren su questo tracciato: “È andato tutto bene fin dall’inizio. Grazie al team: abbiamo una grande macchina e possiamo giocarcela per tutto il weekend”. Il suo obiettivo, anche nella Sprint dove i punti sono limitati, è chiaro: “Prenderò tutto ciò che posso”.

Norris solo terzo: “Sarebbe stupido non provare a vincere”

Il leader iridato Lando Norris scatterà dalla terza casella, staccato di 230 millesimi dal compagno di squadra. L’inglese ha ammesso di aver sprecato l’occasione della pole con un errore nell’ultima curva: “Avevo il passo per stare davanti, ma non ho messo insieme il giro”. La sua strategia per la Sprint è obbligata: “In Qatar sorpassare è praticamente impossibile. L’unica chance è una grande partenza, altrimenti finirò dietro a Piastri e Russell”. Una situazione che rende la Sprint Race particolarmente delicata per la classifica del Mondiale, con Norris costretto a difendere il margine su un Piastri in grande stato di forma.

Crollo Verstappen e Ferrari in difficoltà

Sorpresa negativa la Red Bull, con Max Verstappen relegato al sesto posto (+0”473). L’olandese ha lamentato problemi di saltellamento fin dal primo giro e un bilanciamento della vettura tutt’altro che ideale: “Non mi divertirò molto nella Sprint. Sarà più una questione di sopravvivenza e di lavoro per le qualifiche di oggi pomeriggio”. Davanti a lui partiranno anche l’Aston Martin di Fernando Alonso e il compagno di squadra Yuki Tsunoda, autore di una sessione molto solida. Buona prova per Andrea Kimi Antonelli, settimo dopo essersi salvato in extremis in SQ2 grazie alla cancellazione del tempo di Hadjar. Il giovane italiano partirà davanti alla Williams di Carlos Sainz. Crollo invece per le Ferrari: Charles Leclerc non è andato oltre il nono posto, mentre Lewis Hamilton è stato addirittura eliminato in SQ1, e scatterà dalla 18ª posizione.

Gp del Qatar di Formula 1, orari e dove vedere gli appuntamenti di oggi e domani

Sabato 29 novembre

Ore 15:00 Gara Sprint (Sky Sport F1 e TV8)

Ore 19:00 Qualifiche (Sky Sport F1 e TV8)

Domenica 30 novembre

Ore 17:00 Gara (in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8 alle 21:30)