Attualità

Madrid tinta d’azzurro: Sinner e Cobolli ai quarti del Mutua Open 2026

Il cammino verso il titolo è apertissimo. Gli appassionati sognano una clamorosa progressione azzurra verso la finale

di Giorgio Brescia - 29 Aprile 2026

Il tennis italiano continua a riscrivere la storia sulla terra rossa della Caja Mágica: Sinner e Cobolli ai quarti del Mutua Madrid Open 2026.

Sinner e Cobolli ai quarti

Con due rappresentanti ai quarti di finale del Mutua Madrid Open 2026, l’Italia conferma una leadership mondiale che non sembra conoscere confini. Mentre la capitale spagnola si prepara ai match decisivi, l’attenzione è tutta sui due protagonisti.

Primo piano per il re del ranking, Jannik Sinner, e per il guerriero Flavio Cobolli, autore della più grande impresa del torneo.

Il numero 1 del mondo contro la nuova stella spagnola: missione semifinale

Jannik Sinner non si ferma. Dopo aver domato con autorità la resistenza di Cameron Norrie (6-2, 7-5), l’azzurro si presenta ai quarti con una certezza granitica.

Resterà il mumero 1 del mondo almeno fino al Masters 1000 di Roma, complice il forfait forzato di Carlos Alcaraz.

Oggi, alle ore 16:00, Sinner troverà dall’altra parte della rete l’idolo di casa e rivelazione assoluta del torneo, la wild card Rafael Jódar.

Un match generazionale che promette scintille, con Jannik chiamato a gestire la pressione di un intero stadio a favore del giovane spagnolo.

Sinner ha commentato il suo momento di forma. “Mi sento bene fisicamente e sto ritrovando il giusto feeling sulla terra – ha detto -. Sappiamo che qui a Madrid le condizioni sono diverse a causa dell’altitudine, ma sono concentrato sul mio gioco. Jódar è un giovane di grande talento, sarà una sfida interessante”.

L’impresa di Flavio: il gigante Medvedev è caduto

Se Sinner è una certezza, Flavio Cobolli è la splendida realtà di questo Madrid Open. Il romano ha firmato il colpo del torneo eliminando negli ottavi Daniil Medvedev al termine di una battaglia epica chiusa per 6-3, 5-7, 6-4.

Una vittoria che sposta l’asticella delle ambizioni per il tennis azzurro.

Cobolli tornerà in campo giovedì per affrontare un altro “big” del circuito, Alexander Zverev, in un quarto di finale che si preannuncia ad altissima intensità fisica.

Le parole di Flavio Cobolli dopo il successo su Medvedev, un auspicio. “Batterlo qui, in un torneo così importante, è un sogno che si avvera – ha detto – . Ho lottato su ogni palla e sono rimasto mentalmente in partita anche dopo il secondo set. Ora non voglio fermarmi, contro Zverev sarà un’altra battaglia ma sento di avere il livello per starci”.

Il tabellone: cosa aspettarsi?

Con l’assenza di Alcaraz e la caduta di teste di serie importanti, il cammino verso il titolo è apertissimo. Gli appassionati sognano una clamorosa progressione azzurra verso la finale.

Riuscirà Jannik a respingere l’entusiasmo della giovane stella Jódar? E Cobolli avrà ancora benzina per superare il muro Zverev?

L’appuntamento è sui campi in terra battuta di Madrid. Il tennis italiano è pronto a dare spettacolo.