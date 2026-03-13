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Fs ricuce l’India: apre la nuova linea Delhi-Meerut

Inaugurata la nuova linea Delhi–Meerut, primo tratto del corridoio Rapid Rail Transit System-Namo Bharat

di Martino Tursi - 13 Marzo 2026

Fs ricuce l’India: è stata oggi inaugurata la nuova linea Delhi–Meerut, primo tratto del corridoio Rapid Rail Transit System-Namo Bharat, una delle infrastrutture ferroviarie più strategiche dell’India settentrionale.

Un traguardo di particolare rilievo per FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, impegnata in joint venture con la spagnola Ayesa nel ruolo di General Consultant per il Corridoio Delhi-Ghaziabad-Meerut, primo sistema di trasporto rapido regionale dell’India dedicato agli spostamenti interurbani ad alta velocità. La società ha supportato tutte le fasi di sviluppo dell’opera mettendo a disposizione competenze ingegneristiche di livello globale e una consolidata esperienza nella realizzazione di sistemi ferroviari complessi e ad alta capacità. Per FS Engineering, l’entrata in esercizio del corridoio rappresenta una milestone strategica e conferma il valore del contributo tecnico del Gruppo FS nei principali programmi infrastrutturali internazionali.

Fs e l’impegno in India

L’attivazione della nuova tratta rappresenta un passo determinante per lo sviluppo del sistema di trasporto rapido nel Nord dell’India e costituisce – come si legge in una nota di Fs – un elemento chiave nella trasformazione della mobilità quotidiana nell’area della National Capital Region (NCR) e nello Stato dell’Uttar Pradesh. L’infrastruttura progettata per consentire ai treni di viaggiare a una velocità massima di 180 km/h garantirà tempi di spostamento fra Delhi e Meerut inferiori ai 60 minuti. Una importante particolarità di questo progetto consiste nell’utilizzo della stessa infrastruttura per la metropolitana nel tratto Meerut–Modipuran, con la velocità operativa di 120 km/h, configurandola come la metropolitana più veloce del Paese. Il valore complessivo dell’opera è di circa 2,7 miliardi di euro.

Il taglio del nastro con il premier Modi

La nuova stazione di Sarai Kale Khan, inaugurata anch’essa in occasione della cerimonia che ha visto la presenza del Primo Ministro indiano Narendra Modi e dello Chief Minister dell’Uttar Pradesh Yogi Adityanath, assume un ruolo strategico nell’intermodalità della capitale indiana consentendo collegamenti diretti con la metropolitana di Delhi, la stazione ferroviaria di Hazrat Nizamuddin e il terminal bus ISBT Vir Haqiqat Rai. La struttura rappresenterà inoltre un nodo di convergenza con le linee Delhi–Meerut, Delhi-Panipat-Karnal e Delhi-SNB-Alwar, attualmente in fase di realizzazione. A opere ultimate, la rete di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Delhi raggiungerà circa 750 chilometri.