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Fumo dall’Etna: si ferma fino alle 12 l’aeroporto di Catania

di Claudia Valore - 6 Luglio 2026

In seguito alla forte attività vulcanica dell’Etna registrata tra la notte del 5 e il 6 luglio, l’aeroporto di Catania Fontanarossa si stoppa ancora.

La SAC, società che gestisce lo scalo, ha comunicato il prolungamento della sospensione dei voli in arrivo e il blocco totale delle partenze fino alle ore 12 locali. Ai passeggeri viene raccomandato di controllare sempre lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per evitare disagi e inutili spostamenti. Nel frattempo, l’aeroporto di Comiso rimane pienamente operativo e rappresenta una valida alternativa per i collegamenti aerei nella Sicilia orientale.

La nube di fumo dall’Etna e la chiusura dell’aeroporto di Catania

La causa delle restrizioni è legata all’eruzione del vulcano, che ha generato una colonna di cenere alta circa 1,5 chilometri, formatasi intorno alle 8:45 del 5 luglio dalla bocca situata sul fianco orientale del cratere Voragine. Nel giro di circa un’ora il fenomeno ha mostrato un’evoluzione in intensificazione, con la nube che si è spostata verso sud-sud-est. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un aumento significativo del tremore vulcanico, con valori in crescita costante e un picco raggiunto nella mattinata di sabato. Questa evoluzione ha portato le autorità competenti a innalzare il livello di allerta per lo spazio aereo interessato, passando da arancione a rosso.

Le ripercussioni sul traffico aereo hanno comportato la deviazione di diversi voli: circa 23 collegamenti diretti a Catania sono stati dirottati verso l’aeroporto di Palermo. Nonostante il maggiore afflusso di passeggeri, nello scalo palermitano non si sono registrate criticità rilevanti e i viaggiatori sono stati assistiti con trasferimenti in autobus verso le destinazioni finali. Le misure restrittive resteranno in vigore fino alle prime ore della giornata successiva e verranno rivalutate in base all’evoluzione dell’attività eruttiva e alle condizioni meteorologiche, con nuovi aggiornamenti attesi da parte della SAC nelle prossime ore.