Teheran, folla al corteo funebre di Khamenei, cartelli contro Trump
Teheran, 6 lug. (askanews) – In Iran una folla enorme ha attraversato le strade della capitale Teheran per il corteo funebre dell’ex Guida Suprema , Ali Khamenei, con alcuin iraniani che hanno invocato vendetta e mostrato cartelli con scritto “#Kill Trump”.
La bara è stata avvolta nella bandiera iraniana, insieme a quelle dei familiari di Khamenei uccisi il 28 febbraio in un attacco aereo, all’inizio della guerra lanciata da Israele e dagli Stati Uniti.
Il feretro è stata trasportato attraverso le strade della capitale della repubblica islamica fino all’aeroporto internazionale di Mehrabad, tra una folla di persone in lutto vestite di nero.
Tra i cartelli esosti, oltre a quelli che invocano l’uccisione del presidente degli Stati Uniti, anche alcuni contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
“Oggi siamo qui per il funerale della nostra guida ed è un giorno molto difficile”, ha affermato una partecipante al corteo, “Non siamo qui per dirgli addio, siamo qui per ottenere vendetta. E ci vendicheremo”.
Secondo i media statali, le persone in lutto si sono radunate in piazza Imam Hussein, nella parte orientale di Teheran, e hanno impiccato un fantoccio con le sembianze di Trump. Il successore di Khamenei, suo figlio Mojtaba Khamenei, non appare in pubblico da quando ha preso il potere.
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