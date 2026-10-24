La piattaforma tech che dà voce alle piante per salvarle

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Plantvoice al Ces Unveiled di Milano

di Askanews - 24 Ottobre 2026

Milano, 24 ott. (askanews) – Una piattaforma che dà voce alle piante per aiutare gli agricoltori. La novità nel campo agritech si chiama Plantvoice, creata dall’omonima azienda con sede a Bolzano: i sensori raccolgono non solo dati esterni come meteo o insetti, ma anche dati fisiologici del vegetale, grazie a un sonda all’interno del tronco. Come funziona lo spiega Matteo Ballini.

“È utile per gli agronomi e per gli agricoltori per andare a conoscere lo stato di salute del proprio campo attraverso l’utilizzo di trappole per insetti intelligenti, il nostro sensore di linfa brevettato che va a leggere la salinità e il flusso di linfa, sensori di suolo e la nostra stazione meteorologica – spiega – Tutto questo viene condensato all’interno di una piattaforma che è visualizzabile da mobile e anche da Pc”

“Attraverso la possibilità di verificare le condizioni del proprio campo su più piani, quindi sulla parte irrigazione, sulla parte delle malattie, sulla parte della linfa, verificando direttamente all’interno della pianta è stato possibile ridurre lo spreco idrico, riconoscere eventuali attacchi parassitari e anche rilevare carenze nutrizionali”, aggiunge.

La piattaforma è stata presentata al Ces Unveiled Milan, anteprima del Ces di Las Vegas che si è svolta per la prima volta in Italia. Il grande evento tech si svolgerà dal 6 al 9 gennaio a Las Vegas.