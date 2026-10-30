GBC Forum, Capaccioli: pronti ad accettare sfida delle case green

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Pensiamo che l’industria europea deve continuare a far la differenza

di Askanews - 30 Ottobre 2026

Milano, 30 ott. (askanews) – “Dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni per chiarire il percorso che questo Paese dovrà fare inevitabilmente per il recepimento della direttiva case green. Partiamo da qui, noi la conoscenza tecnica e tecnologica la mettiamo a disposizione del Paese. Oggi abbiamo dimostrato quanto il sistema Green Building Council nel mondo, grazie anche alle oltre 50.000 imprese associate, riesce e può portare dal punto di vista del contributo. Ecco, in Italia abbiamo oggi una consapevolezza e una conoscenza che può essere diffusa, può essere resa disponibile a tutti i livelli. Il nostro comparto è pronto per accettare, diciamo, questa sfida che diventa una sfida del sistema Paese guardando prima di tutto all’accessibilità alla casa e al diritto ad abitare, che per noi resta in questo momento fondamentale”. Lo ha detto Fabrizio Capaccioli, presidente di GBC Italia in occasione del Green Building Forum Italia.

“È una sfida a livello europeo – ha aggiunto – soprattutto nel momento in cui pensiamo che l’industria europea debba continuare a fare la differenza in questo percorso di decarbonizzazione. Continuare ad alzare l’asticella nei confronti delle imprese europee, comprese con le italiane naturalmente, immaginando che l’Europa complessivamente, oggi pesa meno del 6% sulle emissioni complessive in atmosfera, noi crediamo che ci sia da riflettere”.