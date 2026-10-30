Cronaca

Bologna, partorisce sull’autobus: passeggeri e conducente la aiutano

Dopo il parto nel mezzo, la donna e il neonato sono stati assistiti dai sanitari del 118 intervenuti

di Claudia Mari - 30 Ottobre 2026

Una nascita inattesa a bordo di un autobus di linea: è successo questa mattina a Bologna, dove una donna ha partorito durante la corsa del mezzo pubblico. Il tutto è avvenuto poco dopo le 9, nella zona Saffi, sul bus della linea urbana 39.

La donna ha dato alla luce il suo bambino direttamente sul mezzo pubblico, trasformando una normale corsa in un evento straordinario. A raccontare quanto accaduto è Tper, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, che ha rivolto le proprie congratulazioni alla mamma e al neonato, sottolineando l’eccezionalità del momento.

Il parto sul bus della linea 39

Quando è stato chiaro che il parto era imminente, alcune passeggere e la conducente si sono attivate per aiutare la donna. La priorità era assisterla e garantire le condizioni necessarie fino all’arrivo del personale sanitario. La conducente ha gestito la situazione, particolarmente delicata e fuori dall’ordinario, in attesa dei soccorsi.

Tper ha espresso apprezzamento per il suo comportamento, complimentandosi per la capacità di affrontare l’emergenza. L’azienda ha voluto inoltre rivolgere un pensiero alla mamma e al piccolo, che ha iniziato la propria vita in un luogo decisamente insolito.

L’arrivo dei sanitari del 118

Dopo la nascita, la donna e il neonato sono stati affidati agli operatori del 118, intervenuti sul posto per prestare l’assistenza necessaria. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni della mamma e del bambino.

L’episodio ha trasformato una mattinata ordinaria in un momento di solidarietà spontanea, con persone che si sono trovate a gestire una situazione imprevedibile e hanno collaborato per aiutare la donna. Un intervento reso possibile dalla prontezza delle passeggere e della conducente, che hanno atteso l’arrivo dei sanitari accompagnando la mamma in uno dei momenti più importanti della sua vita.