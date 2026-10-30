Cronaca

Genova, incendio in casa: 70enne muore per salvare i suoi gatti

La morte sarebbe avvenuta, secondo le prime ipotesi, per soffocamento causato dal fumo sprigionato dalle fiamme

di Paolo Stefani - 30 Ottobre 2026

Un incendio in casa e la corsa per salvare i suoi gatti: è morta così una donna di 70 anni a Genova, rientrata nella abitazione in fiamme. La tragedia si è consumata in via Posato, dove l’incendio ha distrutto completamente la casa in cui la donna viveva con il marito.

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia era riuscita a mettersi in salvo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. La situazione sembrava dunque sotto controllo, ma la donna, accortasi che i suoi animali erano rimasti all’interno dell’abitazione, ha deciso di tornare indietro per tentare di recuperarli.

Una scelta che si è rivelata fatale. Una volta rientrata in casa, la 70enne è rimasta intrappolata dopo il crollo del tetto. La morte sarebbe avvenuta, secondo le prime ipotesi, per soffocamento causato dal fumo sprigionato dalle fiamme.

Le indagini sulle cause dell’incendio

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ma dell’abitazione è rimasto ben poco. Nella mattinata sono iniziati gli accertamenti del Nucleo investigativo antincendi (Nia), impegnato a ricostruire l’origine del rogo e la dinamica dell’accaduto.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche un possibile collegamento con il camino, ma al momento non sono state individuate con certezza le cause dell’incendio. Saranno le verifiche tecniche a chiarire che cosa abbia innescato le fiamme e come si sia arrivati al crollo del tetto.

La tragedia ha trasformato in pochi minuti un incendio dal quale la coppia era riuscita a salvarsi in un dramma. Il tentativo della donna di recuperare i propri animali si è concluso con la sua morte, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce sull’accaduto.