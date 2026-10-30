Esteri

Eroe dei cieli sventa il disastro, massima onorificenza negli Emirati per il comandante

Il governo di Abu Dhabi ha voluto premiare il valore straordinario del capitano con un riconoscimento storico a livello nazionale

di Gianluca Pascutti - 30 Ottobre 2026

Il mondo dell’aviazione civile celebra oggi il coraggio straordinario del comandante indiano Smit Machchhar. Il pilota trentottenne ha sventato un attentato suicida a bordo di un aereo di linea. L’azione tempestiva dell’equipaggio ha evitato una strage nei cieli del Medio Oriente.

La massima onorificenza degli Emirati Arabi Uniti

Il governo di Abu Dhabi ha voluto premiare il valore straordinario del capitano con un riconoscimento storico. Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti e il Principe Ereditario di Dubai hanno conferito l’Order of Zayed II di prima classe. Si tratta della massima onorificenza civile del Paese mediorientale. La cerimonia ufficiale si è svolta nella capitale, celebrando il sacrificio e la dedizione del comandante. Durante l’evento pubblico, le immagini hanno mostrato i segni evidenti delle ferite subite. Le autorità locali hanno ribadito che la nazione considererà sempre l’equipaggio come parte della propria famiglia.

La dinamica del drammatico volo Flydubai

Il grave episodio è avvenuto durante un collegamento aereo con rotta verso Tel Aviv. Il copilota, cittadino omanita, ha improvvisamente aggredito alle spalle il comandante Machchhar. L’attentatore ha usato un’ascia d’emergenza e armi da taglio per colpire ripetutamente il collega. L’obiettivo era assumere il controllo totale del velivolo per causare uno schianto volontario. Nonostante le ferite gravissime, tra cui una frattura cranica e lesioni profonde, il pilota ha reagito con incredibile lucidità. La sua resistenza ha permesso di sbloccare la porta blindata e di chiedere aiuto. L’intervento coraggioso dei passeggeri e del personale di bordo ha permesso di immobilizzare l’aggressore. L’aereo è atterrato in sicurezza in Arabia Saudita, salvando tutte le persone a bordo.

I riconoscimenti e il plauso della comunità internazionale

Il gesto eroico ha varcato i confini nazionali, ottenendo il plauso UNESCO di governi e leader globali. Israele ha annunciato un premio speciale per il coraggio civile, invitando il pilota alle celebrazioni ufficiali dello Stato. Anche il governo indiano ha esaltato le gesta del comandante, celebrandolo come un eroe nazionale e conferendogli importanti riconoscimenti regionali. Dagli Stati Uniti sono arrivati i messaggi ufficiali di stima da parte delle istituzioni federali. Questa vicenda ribadisce l’importanza cruciale dei protocolli di sicurezza e della preparazione degli equipaggi di fronte a minacce impreviste.

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