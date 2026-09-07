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Gelati anni ’80, le tre coppe indimenticabili

Nafta, Spaghetti e Banana Split, i gelati iconici che attiravano i turisti

di Gianluca Pascutti - 7 Settembre 2026

contenuto grafico creato con IA

Negli anni ’80 le località del Nord Est vivevano estati affollate di turisti e di gelaterie. Lungo le coste venete e friulane, ma anche nelle città dell’entroterra, questi dessert scenografici erano un vero richiamo. Non erano solo dolci. Erano simboli di vacanza, di modernità e di un’Italia che scopriva il gusto del gelato spettacolo.

Coppa Nafta, la coppa che nasce tra Friuli e Veneto

La Coppa Nafta è uno dei gelati più identitari del Nord Est. Nasce nelle località marittime e si diffonde rapidamente nelle gelaterie della zona. La ricetta classica prevede gelato alla crema, panna montata e amarena. Servita in coppe di vetro pesante, dava subito l’idea di un dessert importante. Per molti turisti la Coppa Nafta era un rito. Si ordinava dopo cena, nelle passeggiate serali lungo il litorale. Il nome particolare e l’aspetto ricco la rendevano perfetta per le foto ricordo delle vacanze. Ancora oggi molte gelaterie storiche del Nord Est la propongono come omaggio agli anni ’80.

Spaghetti di gelato, il trompe‑l’œil che conquistava i turisti

Gli Spaghetti di gelato arrivano nel Nord Est grazie ai gelatieri legati alla tradizione tedesca. Il gelato alla vaniglia viene passato nella schiaccia patate creando così la forma degli spaghetti. Sopra si aggiunge una riduzione di fragole, che imita il sugo di pomodoro. A completare il piatto entra la polvere di cocco, che ricorda il formaggio grattugiato. Il risultato è un dolce scenografico. I bambini ne restavano affascinati. Nelle località di mare gli Spaghetti di gelato diventano così un vero marchio di stile.

Banana Split, la coppa “americana” delle estati adriatiche

La Banana Split chiude il trittico dei gelati iconici. Banana aperta a metà, tre palline di gelato alla vaniglia, cioccolato e fragola, panna e sciroppi. Nelle gelaterie del Nord Est rappresentava il lato più internazionale dell’offerta. Per molti ragazzi degli anni ’80 ordinare una Banana Split significava sentirsi dentro un film americano. Il formato abbondante e la presentazione colorata la rendevano perfetta per condividere il dessert in coppia o tra amici.

Un patrimonio goloso da riscoprire

Oggi Coppa Nafta, Spaghetti di gelato e Banana Split tornano di moda nelle gelaterie del Nord Est. Sono dolci che raccontano una storia certificata di turismo, creatività e tradizione. E continuano ad attirare chi cerca un gelato che non sia solo buono, ma anche carico di memoria e identità.

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