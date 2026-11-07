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Germania: “Non ci sono più Patriot per l’Ucraina”

Il ministro Pistorius striglia gli alleati: "Ci aspettiamo che facciano di più"

di Martino Tursi - 7 Novembre 2026

La Germania non ha più sistemi di difesa Patriot da fornire all’Ucraina. E lo ha detto il ministro alla difesa tedesco Boris Pistorius. In un’intervista rilasciata al gruppo Funke. L’esponente del governo guidato dal cancelliere Friedrich Merz ha affermato che Berlino non ha più missili da spedire a Kiev. “Non possiamo fare altro a questo punto”, ha spiegato Pistorius. Ed è una posizione importante che segna un punto importante sui rapporti tra l’Europa e la stessa Ucraina.

Germania: “Non ci sono più Patriot per l’Ucraina”

Il ministro alla Difesa Pistorius lo ha detto con chiarezza. “La Germania non può più fornire all’Ucraina i sistemi di difesa aerea patriot a causa del rischio di creare lacune critiche nella propria difesa”. E quindi ha ribadito che, al momento, “le forniture si stanno rivelando difficili” e ha spiegato che Berlino “ha già consegnato diversi sistemi e un gran numero di missili”. Gli sforzi ci sono stati, ci sono e ci saranno. Ma al momento le difficoltà rischiano di far segnare il passo alle forniture.

“Rischiamo lacune nelle nostre difese”

Pistorius lo ha spiegato con chiarezza. “Tutto ciò che consegniamo non può essere sostituito per qualche tempo, e questo creerebbe lacune nelle nostre difese che non possiamo permetterci”. Ecco, e questo è il tema centrale della questione. Berlino, però, punta il dito pure contro qualche altro alleato. Altri Paesi, ha tuonato Pistorius “hanno fatto molto meno” e ha spiegato senza mezzi termini che la Germania si attende che i suoi partner aumentino i loro sforzi: “Ne dovremo discutere molto seriamente nella prossima riunione del gruppo di contatto a metà novembre”.

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