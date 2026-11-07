Scienza

Kimi Antonelli, quando il talento incontra l’aerodinamica

In Formula 1 non basta la potenza del motore. Il carico aerodinamico, l'aderenza degli pneumatici e le scelte ingegneristiche contribuiscono alle prestazioni delle monoposto. Ecco la fisica dietro il lavoro della Mercedes.

di Francesco De Santis - 7 Novembre 2026

Kimi Antonelli è diventato campione del mondo di Formula 1 a soli 20 anni. Un risultato straordinario, che nasce dall’incontro tra il talento del pilota e le scelte ingegneristiche della Mercedes.

In Formula 1, infatti, non basta avere un motore potente o essere particolarmente abili al volante. Le prestazioni dipendono anche da un sofisticato lavoro di ricerca scientifica e tecnologica, in cui l’aerodinamica svolge un ruolo fondamentale.

Ed è proprio su questo aspetto che gli ingegneri Mercedes sono intervenuti durante la stagione 2026, introducendo modifiche al fondo della monoposto W17 per migliorarne il comportamento in curva.

Ma perché la forma della parte inferiore di una macchina può fare così tanta differenza?

Come il fondo della monoposto modifica la pressione dell’aria

Quando una macchina di Formula 1 sfreccia in pista, l’aria scorre sopra, ai lati e anche sotto la vettura.

La geometria del fondo modifica il movimento dell’aria nello spazio compreso tra la monoposto e l’asfalto, influenzando la distribuzione delle pressioni.

Quando la pressione sotto la vettura è inferiore a quella che agisce sulle superfici superiori, la differenza contribuisce a generare una forza diretta verso il basso.

Questa forza fa parte del carico aerodinamico, che preme la monoposto contro la pista senza aumentarne la massa.

Per intuire come l’aria possa esercitare una forza, basta pensare a una mano esposta al vento: cambiandone l’inclinazione, cambia anche la direzione della spinta percepita. In Formula 1, però, il fenomeno è molto più complesso e coinvolge l’intera geometria della vettura.

Il rapporto tra carico aerodinamico e aderenza

Il carico aerodinamico diventa particolarmente importante quando una monoposto affronta una curva.

Aumentando la forza con cui gli pneumatici vengono premuti contro l’asfalto, aumenta anche la forza laterale che possono sviluppare. Questo permette di percorrere le curve a velocità più elevate.

L’aderenza, tuttavia, non cresce in modo illimitato o perfettamente proporzionale al carico applicato. Dipende anche dalla temperatura degli pneumatici, dalle caratteristiche della mescola e dalle condizioni della pista.

Per questo gli ingegneri non cercano soltanto di aumentare il carico aerodinamico, ma anche di renderlo stabile e prevedibile.

Perché l’assetto della vettura è fondamentale

Durante la guida, una Formula 1 cambia continuamente assetto.

In frenata, in accelerazione e nelle curve, la carrozzeria si muove rispetto alla pista. Anche piccole variazioni dell’altezza da terra possono modificare il flusso d’aria sotto il fondo e influenzare il carico aerodinamico. Le sospensioni contribuiscono a controllare questi movimenti, mentre il pilota deve adattare la propria guida alle reazioni della monoposto.

Un esempio concreto arriva proprio dalla Mercedes: nel Gran Premio di Singapore 2026, Antonelli ha utilizzato una configurazione aerodinamica aggiornata, mentre il compagno George Russell ha adottato una versione precedente. Una scelta utile per confrontare il comportamento delle due soluzioni e raccogliere dati sul loro funzionamento.

Perché il carico aerodinamico aumenta con la velocità

Uno degli aspetti più sorprendenti riguarda il rapporto tra velocità e forze aerodinamiche.

Il carico aerodinamico cresce approssimativamente con il quadrato della velocità. Questo significa che, a parità di condizioni, se la velocità raddoppia, la forza può diventare circa quattro volte maggiore.

Esiste però un compromesso: le soluzioni che aumentano il carico possono incrementare anche la resistenza all’avanzamento, penalizzando la velocità sui rettilinei.

La sfida consiste quindi nel trovare il giusto equilibrio tra aderenza, stabilità ed efficienza aerodinamica.

È proprio qui che il talento di un pilota come Antonelli incontra il lavoro degli ingegneri: una monoposto deve essere progettata per sfruttare le leggi della fisica, ma chi la guida deve saperne interpretare il comportamento, curva dopo curva.

La Formula 1 dimostra così che l’aria non è soltanto un ostacolo da superare, ma anche una risorsa da sfruttare.

Un principio fisico che vale anche per le automobili stradali, sebbene queste abbiano caratteristiche e prestazioni molto diverse. Per questo le velocità e le manovre della Formula 1 devono rimanere esclusivamente in circuito.

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