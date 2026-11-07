Maurizio Landini leader del campo largo che non c’è
L'attacco al governo sulla convocazione del 13 novembre, la replica di Andrea Delmastro
Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, durante l'assemblea di programma della Cgil ''Il futuro è adesso" di oggi
Lo scontro sulla legge di bilancio è ancora la difesa dei lavoratori? Maurizio Landini, segretario della Cgil, sembra consacrarsi in una ambizione politica.
L’attacco al governo
Landini accoglie l’invito a Palazzo Chigi con il consueto sarcasmo — «Uno dice: meglio tardi che mai». E denuncia che il governo ha «già deciso tutto». Il segretario della Cgil non parla da sindacalista in cerca di risposte economiche, ma ormai da capo politico delle opposizioni.
La replica di Delmastro
La risposta di Andrea Delmastro gli veste a pennello. Lo accusa di essere «abituato a convocare le opposizioni per imporre loro l’agenda elettorale» e di «precettare Bonelli, Fratoianni, Schlein e compagnia cantante» per finanziare «indigeste patrimoniali».
Landini al vertice del campo largo che non c’è
È il prosieguo della parabola vista al Teatro Brancaccio. Landini in prima fila tra i vertici progressisti, pronto a dettare la linea a partiti ancora in contrasto e ad autoproclamarsi maestro di cerimonie del «campo largo». Peccato che quel campo semplicemente non esista.
Landini sta trasformando la Cgil in un comitato elettorale permanente. Tratta i partiti dell’opposizione come “bicchieri vuoti” – dice Delmastro – da riempire con la propria egemonia ideologica, sacrificando la contrattazione sindacale sull’altare della scontro politico puro.
Il risultato è un cortocircuito. Landini punta a farsi incoronare federatore di un’alleanza fantasma? Intanto, svuota di senso la rappresentanza dei lavoratori, riducendo il più grande sindacato italiano a megafono di una sinistra smarrita e senza bussola, unita solo dal collante di marciare contro Giorgia Meloni.
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