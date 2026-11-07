Attualità

La gogna prima della sentenza, gli italiani e la giustizia

Un sondaggio presentato agli Stati generali dei Garantisti

di Angelo Vitale - 7 Novembre 2026

La gogna prima della sentenza: l’incubo di finire nel tritacarne giudiziario e mediatico negli esiti di un sondaggio.

Quale giustizia?

Prima ancora di varcare la soglia di un tribunale, l’indagato in Italia rischia di aver già perso tutto: travolto dal fango mediatico e abbandonato da uno Stato verso cui non ripone più alcuna fiducia. È l’affresco che emerge dal sondaggio Only Numbers presentati agli Stati generali dei garantisti. Nelle risposte degli italiani, la presunzione di innocenza e la tutela del cittadino appaiono drammaticamente violate.

La prima condanna scatta in televisione e sui giornali. Il 50,4% degli italiani ritiene che la stampa calpesti la presunzione d’innocenza. E descrive chi è sotto indagine come già colpevole prima di qualsiasi processo.

A questo si aggiunge un 58,7% di cittadini convinto che i media condizionino direttamente l’esito dei giudizi.

Emerge il ritratto di una giustizia parallela, spietata e spettacolarizzata, che emette sentenze inappellabili nell’arena pubblica.

La solitudine di fronte al tritacarne

Una solitudine ancora più cupa di fronte alle istituzioni. Se dovessero trovarsi indagati in prima persona o vedere coinvolto un familiare, il 30,7% degli italiani dichiara che non si fiderebbe di nessuno.

Il crollo di fiducia verso chi dovrebbe garantire la giustizia è verticale. Appena l’8,9% riporrebbe la propria fiducia nella magistratura. Una identica quota (8,9%) si fiderebbe dei reparti investigativi delle forze dell’ordine.

Inoltre, il 43,4% degli intervistati esprime aperta sfiducia nell’equità della polizia giudiziaria durante la fase delle indagini.

Non un timore astratto, per chi ha vissuto l’effetto di un’esperienza concreta. Tra quel 18,6% di italiani che ha avuto un contatto diretto con un procedimento giudiziario, il 50,3% ne conserva un ricordo amaro e negativo, a prescindere da come sia andata a finire.

La fotografia di un complessivo tritacarne da cui è quasi impossibile uscire indenni.