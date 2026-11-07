Cronaca

Cracovia, l’attacco di un terrorista “solitario”: 5 morti

Il bilancio delle vittime ancora in fase di definizione. Gli spari da un'auto in corsa entrata in una delle zone simbolo frequentatissime dai turisti

di Dave Hill Cirio - 7 Novembre 2026

Cracovia nel terrore: auto spara sulla folla in Piazza del Mercato, almeno due morti e dieci feriti. Ore di sgomento nel cuore della città. Un veicolo in corsa ha aperto il fuoco contro i passanti nella centralissima Rynek Główny. L’attentatore è stato arrestato dalla polizia dopo minuti di panico.

L’attacco nel cuore storico della città

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15:00 locali, la storica Piazza del Mercato principale -Rynek Główny-, teatro di un drammatico attacco armato. Un veicolo proveniente da via Sławkowska ha fatto irruzione nell’area pedonale. L’occupante ha aperto il fuoco ad altezza d’uomo e all’impazzata contro i residenti e i turisti presenti nella piazza.

L’episodio ha scatenato il panico tra centinaia di persone che affollavano l’area, uno dei luoghi simbolo della Polonia. I passanti, costretti a cercare riparo nei locali vicini e all’interno della Basilica di Santa Maria.

Il bilancio delle vittime e l’intervento dei soccorsi

Le notizie sul numero di vittime si sono succedute concitate nelle prime ore. Secondo le prime informazioni consolidate dalle autorità locali e dai servizi d’emergenza della Małopolska, il bilancio aggiornato registra almeno due morti confermati e dieci feriti.

Tra le persone rimaste ferite figurano anche due agenti di polizia intervenuti nelle fasi iniziali dell’attacco. Sul posto sono giunte numerose ambulanze, squadre dei vigili del fuoco. Un elisoccorso della protezione civile, atterrato direttamente al centro della piazza per stabilizzare e trasportare d’urgenza i feriti più gravi verso gli ospedali cittadini.

La dinamica dell’attacco e il fermo del sospetto

La ricostruzione fornita dal portavoce dei vigili del fuoco e della polizia locale precisa che i colpi sono stati esplosi dall’interno dell’autovettura in movimento.

Pochi minuti dopo l’inizio dell’aggressione, le forze dell’ordine sono riuscite a intercettare il veicolo e a bloccare ed arrestare l’aggressore, pare rimasto ferito.

L’area circostante la Piazza del Mercato e via Dietla è stata isolata. La messa in sicurezza, per consentire i rilievi della polizia scientifica e l’ispezione del veicolo alla ricerca di eventuali ulteriori minacce.

Le reazioni e le indagini

Il primo ministro polacco Donald Tusk fa sapere che la polizia sta lavorando a pieno ritmo per chiarire ogni dettaglio e il movente dell’attacco. Tusk ha precisato di essere in continuo contatto con il ministero dell’Interno e i vertici delle forze di sicurezza.

Le autorità locali hanno invitato cittadinanza e turisti a evitare la zona del centro storico fino al completamento delle operazioni di bonifica e rilievo. Le indagini restano aperte su tutti i fronti.

Il bilancio delle vittime aumenta – aggiornamento ore 17.00

E’ salito a cinque morti il bilancio dell’attacco.

Il presunto responsabile, colpito dalla polizia, è stato trasportato in ospedale.

L’attentatore, un lupo solitario

Secondo quanto confermato dalla polizia della Małopolska e dai report investigativi, l’attentatore ha agito in totale autonomia senza l’ausilio di complici.

Indossando un abbigliamento in stile militare, l’uomo ha aperto il fuoco sulla folla in Piazza del Mercato da un’auto in corsa sparando raffiche con un’arma lunga automatica.

La sua corsa è terminata all’incrocio tra via Stradomska e via Dietla, dove è stato neutralizzato e arrestato a seguito di un violento scontro a fuoco con le forze dell’ordine.

All’interno del veicolo gli agenti hanno successivamente sequestrato un ulteriore arsenale di armi e munizioni, oltre a bombolette di gas lacrimogeno e cocaina.