Salute

Artemisia torna a Roma con il Villaggio della Salute Giorlandino: “Portare la prevenzione dove le persone vivono”

Una mattinata all’aria aperta, tra aiuole e serre, con medici e specialisti a disposizione di chiunque voglia fare un controllo senza spendere nulla, grazie a Fondazione Artemisia Ets e Artemisia Lab

di Priscilla Rucco - 7 Novembre 2026

Domenica 8 novembre Roma ospita la seconda edizione del Villaggio della Salute, promosso da Fondazione Artemisia Ets e Artemisia Lab insieme all’associazione di promozione sociale Orti Urbani Tre Fontane, che apre per l’occasione i propri spazi all’Eur, in largo Virgilio Maroso. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Gli Orti Urbani Tre Fontane – nati nel 2013 – sono diventati negli anni un punto di ritrovo per il quartiere, con appezzamenti coltivati direttamente dai residenti, attività didattiche e momenti aperti al pubblico, comprese diverse giornate dedicate alla prevenzione. Un modo per trasformare la consueta passeggiata della domenica in un piccolo gesto di cura verso se stessi e soprattutto nei confronti della nostra salute.

Cosa si potrà fare?

Il programma punta principalmente sulla prevenzione di base, quella che spesso si rimanda per mancanza di tempo o di esconomie. Chi passerà dal villaggio potrà misurare la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno e la glicemia, oltre a sottoporsi ad una visita dermatologica. Sono controlli semplici e rapidi, ma tutt’altro che banali. Ricordiamo che l’ipertensione e la glicemia alta, per esempio, possono non dare alcun segnale per anni, mentre un esame della pelle aiuta a riconoscere per tempo nei e lesioni da tenere sotto osservazione. In programma anche consulenze dedicate alla salute riproduttiva, alla fertilità di coppia e agli stili di vita corretti, temi sui quali un confronto con lo specialista, fatto per tempo, può evitare problemi ben più seri.

I test con Villa Maraini

Accanto ai controlli generali ci sarà uno spazio specifico riservato alle infezioni. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa Maraini, realtà della Croce Rossa Italiana impegnata da decenni sul fronte delle dipendenze e della prevenzione delle malattie infettive, sarà possibile eseguire gratuitamente i test per Hiv, epatite C e sifilide.

Sono infezioni che possono restare a lungo silenziose, senza dare sintomi: individuarle presto permette di iniziare le cure e di ridurre il rischio di trasmetterle ad altri.

La testimonial e le parole della presidente

Ad aprire la giornata, con un saluto ai presenti, sarà l’attrice Tiziana Foschi, volto noto del cabaret romano con la Premiata Ditta e della televisione, scelta come testimonial dell’iniziativa.

Per Mariastella Giorlandino, presidente di Fondazione Artemisia e di Artemisia Lab, il senso dell’evento sta proprio nella scelta del luogo. “Portare la prevenzione dove le persone vivono ogni giorno vuol dire abbattere le distanze, rendere più semplice l’accesso alle cure e far crescere una vera cultura della salute”, spiega in esclusiva a L’identità. “Ogni incontro con i cittadini è un’occasione preziosa per informare e per aiutare ciascuno a prendersi cura di sé con maggiore consapevolezza”.

Il prossimo appuntamento

Il primo villaggio si era svolto l’11 ottobre, in occasione di Care for running. Dopo la tappa tra gli orti, la fondazione ha già annunciato una terza edizione: il Villaggio della Salute farà parte di Natale all’Eur, la manifestazione che durante le feste porta nel quartiere migliaia di visitatori. Date e programma saranno comunicati nelle prossime settimane. Nel frattempo la rete dei centri Artemisia Lab, presente in diversi quartieri della Capitale, ha proposto ad ottobre altre iniziative sempre gratuite, dalle consulenze senologiche alle visite geriatriche, con l’obiettivo di avvicinare ai controlli anche chi di solito li evita e li trascura.

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