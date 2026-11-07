Esteri

Il Ceo Nvidia e il caso della spia cinese: “Una honey trap”

Il caso denunciato da Ft e Nyt: il nodo dei chip finiti in Asia

di Pietro Pertosa - 7 Novembre 2026

Il fatto è grosso: a quanto pare il Ceo di Nvidia Jensen Hwuang avrebbe avuto una relazione con una donna che, in realtà, sarebbe stata una spia cinese. Lo riporta il Financial Times che avrebbe confermato i boatos già pubblicati qualche settimana fa dal New York Times. E la notizia ha subito prodotto uno scossone. Un documento, scottante, sarebbe circolato tra alti funzionari statunitensi poco prima del viaggio del presidente americano Donald Trump a Pechino per un vertice con l’omologo cinese Xi Jinping. Informazioni e immagini che hanno fatto scattare l’allerta.

Il Ceo Nvidia e la spia cinese

Alice Huang, detta anche Huang Le. Dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore e cliente di Nvidia per i chip. Sarebbe stata lei ad avere una relazione con il Ceo Hwuang. Il guaio, però, è che secondo l’intelligence americana si tratterebbe di una spia cinese. La società infatti è sotto controllo perché “accusata” di aver introdotto nel Paese del Dragone dei chip avanzati prodotti dall’azienda americana. E che in teoria non potevano essere ceduti a entità asiatiche. L’indagine risale addirittura a due anni fa, al 2024. I materiali raggiungerebbero la Cina per il tramite di un’altra società americana inserita nella lista nera Usa per forniture militari proprio a Pechino.

Una honey trap?

La domanda ricorrente ora è banale ma nemmeno troppo scontata. Il Ceo di Nvidia, la cui amante sarebbe stata una spia cinese, è caduto vittima di una “honey trap”, cioè di una trappola al miele? L’azienda non ha fatto drammi e ha sempre sostenuto che Megaspeed è un cliente regionale e che le accuse di contrabbando non sarebbero state confermate. Trump, riporta il Nyt, avrebbe saputo tutto decidendo di soprassedere, temendo per le eventuali conseguenze in termini di vendite di chip e semiconduttori, nonché per la tenuta dei mercati.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI