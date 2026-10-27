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Giletti-Fedez, scontro totale in tv: “Io posso fare feccia, tu la frequenti”

A “Lo Stato delle Cose” il giornalista replica all'attacco del rapper e richiama le sue frequentazioni

di Redazione - 27 Ottobre 2026

Nuovo capitolo dello scontro tra Massimo Giletti e Fedez. In diretta su Rai 3, durante “Lo Stato delle Cose”, il giornalista ha risposto duramente al rapper dopo che quest’ultimo lo aveva definito “feccia” commentando l’incontro con un inviato della trasmissione per le strade di Milano. “Io posso fare feccia, ma tu la feccia la frequenti”, ha attaccato Giletti, facendo riferimento a quelle che ha definito “frequentazioni da cui non hai mai preso le distanze”. Il conduttore ha poi parlato di persone “condannate” che sarebbero state vicine all’artista, aggiungendo: “Non è un problema mio se faccio un’inchiesta sulla ’ndrangheta e troviamo delle cose strane”.

Lo scontro nasce dopo il rifiuto di Fedez di commentare le recenti violenze a Milano davanti alle telecamere del programma. Nel corso della trasmissione, Giletti ha inoltre richiamato la decisione della magistratura di archiviare il procedimento per diffamazione avviato dal rapper in relazione ai servizi dedicati ai rapporti con Luca Lucci, storico leader della Curva Sud del Milan.

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