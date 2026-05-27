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Roland Garros, esordio vincente per Sinner: battuto la wild card Tabur in tre set

Al secondo turno per l'altoatesino c'è l'argentino Cerundolo

di Eleonora Ciaffoloni - 27 Maggio 2026

Esordio convincente per Jannik Sinner al Roland Garros che ha superato senza particolari difficoltà il francese Clément Tabur, wild card del torneo. La vittoria contro il numero 171 del mondo ha permesso all’azzurro l’accesso al secondo turno con una prestazione solida e autoritaria. Sul campo parigino, il numero uno ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, chiudendo la sfida in due ore e otto minuti con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4.

Per il 24enne altoatesino si tratta di un debutto importante nel torneo francese, dove lo scorso anno aveva raggiunto la finale arrendendosi soltanto a Carlos Alcaraz. Quest’anno Sinner si presenta a Parigi da leader del circuito e conferma immediatamente il suo stato di forma eccezionale, ottenendo la 30esima vittoria consecutiva stagionale. L’ultima sconfitta dell’italiano risale infatti all’Atp 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik.

Roland Garros, Sinner batte Tabur e si allunga la sfilza di record

Il successo contro Tabur permette inoltre a Sinner di allungare una statistica impressionante: sono 19 le vittorie consecutive ottenute al primo turno dei tornei del Grande Slam. L’ultima eliminazione all’esordio in uno Slam risale addirittura a Wimbledon 2021, quando fu sconfitto dall’ungherese Márton Fucsovics. La striscia di 30 vittorie consecutive colloca ora l’azzurro tra le migliori serie dell’era moderna, dietro soltanto a leggende come Novak Djokovic, Roger Federer, Thomas Muster e Rafael Nadal.

La giornata del Roland Garros ha riservato anche diverse sorprese nel tabellone maschile. Sono usciti infatti di scena Daniil Medvedev, sconfitto da Adam Walton, e Alexander Bublik, eliminato dal tedesco Jan-Lennard Struff. Due risultati che potrebbero alleggerire il cammino dell’italiano verso le fasi finali del torneo.

Nel prossimo turno Sinner affronterà l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, attuale numero 56 del ranking Atp. Sarà il secondo confronto tra i due: l’unico precedente risale a Wimbledon 2023, quando l’azzurro si impose nettamente in tre set.