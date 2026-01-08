Italpress Notizie Salute

Girolamo Geraci nuovo presidente Società Italiana di Endoscopia Chirurgica

di Italpress - 8 Gennaio 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Girolamo Geraci, responsabile dell’Unità di Endoscopia e Laparoscopia all’interno dell’Unità di Chirurgia Generale e d’Urgenza del Policlinico “Paolo Giaccone”, docente di chirurgia generale e delegato per la didattica del Dipartimento Me.Pre.C.C. dell’Università di Palermo è il nuovo Presidente dell’ISSE – Società Italiana di Endoscopia Digestiva – Area Chirurgica.“E’ per me un immenso onore – afferma il professore Geraci – essere stato eletto Presidente Nazionale della ISSE. La nostra società ha percorso un lungo cammino e oggi l’endoscopia digestiva è fondamentale non più solo per la diagnosi ma soprattutto per il trattamento di innumerevoli patologie del tratto digerente”. L’Azienda ospedaliera universitaria si congratula con il Professore Geraci e porge auguri di buon lavoro.– foto ufficio stampa Policlinico Palermo –(ITALPRESS).