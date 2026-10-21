Giustizia

Giuseppe Sica, archiviazione per violenza privata: il fatto non sussiste

di Ada Novembre - 21 Ottobre 2026

La vicenda giudiziaria di Giuseppe Sica registra un passaggio importante. Con l’archiviazione dell’accusa di violenza privata, il professore vede chiudersi il procedimento che lo riguardava. Secondo il comunicato diffuso oggi, l’autorità giudiziaria ha rigettato l’opposizione e disposto l’archiviazione perché “il fatto non sussiste”.

Che cosa ha deciso l’autorità giudiziaria

Il procedimento riguardava i fatti del giugno 2025, avvenuti durante un intervento chirurgico al Policlinico Tor Vergata di Roma, nei confronti della sua assistente, la dottoressa Marzia Franceschilli. Il comunicato precisa che non ci fu violenza. La decisione restituisce centralità agli atti e alle determinazioni della magistratura, che nei casi di forte esposizione mediatica restano il riferimento più solido per accertare i fatti.

Il caso e il clamore mediatico

L’episodio era diventato pubblico dopo la diffusione di un video, e nei mesi scorsi il dibattito si è svolto spesso a colpi di ricostruzioni e polemiche. A gennaio il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso del professore contro la chiusura temporanea del reparto, rinviando la decisione definitiva all’udienza collegiale del 10 febbraio. Oggi, a distanza di mesi, il quadro appare più chiaro. Sul piano umano la vicenda ha avuto un peso evidente per tutte le persone coinvolte. Proprio per questo è utile che sia la valutazione dei giudici a segnare i confini tra ciò che è accaduto e ciò che è stato raccontato.

La ripresa dell’attività a Tor Vergata

L’archiviazione arriva dopo un altro passaggio rilevante. Nelle scorse settimane, ricorda il comunicato, il professor Sica ha ripreso le attività della prestigiosa Unità di Chirurgia Mininvasiva e Robotica. Si tratta di una struttura che opera in un ambito altamente specialistico, dove l’esperienza di un chirurgo di lungo corso ha un valore concreto per i pazienti. Anche la stessa dottoressa Franceschilli, in un’intervista, aveva riconosciuto che il professore è considerato un’eccellenza nel suo campo.

Le parole di Giuseppe Sica

Il chirurgo ha commentato l’esito con un messaggio improntato alla sobrietà: “Accolgo questo esito con la serenità di chi ha sempre confidato nel corretto accertamento dei fatti e nel rigore delle istituzioni. L’archiviazione rappresenta un passaggio importante, che consente di guardare avanti con maggiore determinazione e senso di responsabilità. La mia priorità resta il lavoro clinico, scientifico e accademico, al servizio dei pazienti e della comunità, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e integrità che da sempre guidano la mia attività”.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI GIUSTIZIA