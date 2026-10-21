Esteri

DANA Adam, Ibiza e Formentera travolte dalla tempesta

Allagamenti, caos nei trasporti, massima allerta e numerosi sfollati

di Gianluca Pascutti - 21 Ottobre 2026

@ANSAfoto

La potente perturbazione DANA Adam si è abbattuta sulle Baleari con particolare intensità, colpendo duramente Ibiza e Formentera. Le due isole spagnole stanno affrontando ore molto difficili a causa delle piogge persistenti e dei temporali che hanno provocato allagamenti diffusi e gravi disagi alla viabilità. Fin dalle prime ore dell’emergenza, le precipitazioni hanno raggiunto livelli eccezionali. In diverse località, l’acqua si è accumulata rapidamente sulle strade, rendendo complicati gli spostamenti e costringendo le autorità a mantenere alta l’attenzione sul rischio idrogeologico.

Formentera tra le aree più colpite

La situazione più delicata riguarda Formentera, dove i violenti rovesci hanno causato numerosi problemi in varie zone dell’isola. Alcune abitazioni hanno subito infiltrazioni e allagamenti, mentre diverse strade sono state temporaneamente rese impraticabili dall’acqua e dal fango. I soccorritori sono intervenuti in più punti per assistere i residenti e garantire la sicurezza della popolazione. La forza della perturbazione ha evidenziato ancora una volta la vulnerabilità delle aree costiere agli eventi meteorologici estremi.

Ibiza alle prese con allagamenti e forti disagi

Anche Ibiza è stata investita dal maltempo. Le intense precipitazioni hanno provocato pesanti rallentamenti alla circolazione e criticità in alcune infrastrutture. In vari quartieri si sono formati ampi ristagni d’acqua che hanno richiesto interventi di emergenza. Le squadre operative hanno lavorato senza sosta per monitorare le zone più esposte e prevenire ulteriori problemi. La priorità resta quella di garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normale funzionalità dei servizi essenziali.

Mobilitate risorse straordinarie

Di fronte alla gravità della situazione, sono state attivate misure di emergenza per affrontare gli effetti della DANA. Le autorità hanno rafforzato il dispositivo di soccorso, con l’obiettivo di intervenire rapidamente nelle aree maggiormente interessate dagli allagamenti.

Ore decisive per le Baleari

L’emergenza non riguarda soltanto Ibiza e Formentera, ma rappresenta uno dei principali problemi meteorologici che stanno interessando il versante mediterraneo della Spagna. Le abbondanti precipitazioni e il rischio di nuove piogge mantengono alta la preoccupazione.

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