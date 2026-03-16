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Gli italiani non dormono: ecco perché e cosa fare

Quasi un italiano su tre soffra di insonnia o difficoltà legate al sonno, con impatti rilevanti sulla qualità della vita, sulla produttività e sulla salute mentale

di Dave Hill Cirio - 16 Marzo 2026

I disturbi del sonno aumentano: perché sempre più italiani non dormono bene. Si registra un aumento significativo dei disturbi del sonno tra la popolazione italiana, con proporzioni particolarmente elevate tra adulti tra i 30 e i 50 anni. I dati raccolti mostrano come quasi un italiano su tre soffra di insonnia o difficoltà legate al sonno, con impatti rilevanti sulla qualità della vita, sulla produttività e sulla salute mentale.

I disturbi del sonno non sono un fenomeno isolato, ma una tendenza in crescita che coinvolge fasce ampie della popolazione. Le cause principali sono riconducibili a stress lavorativo, uso eccessivo di dispositivi digitali, ritmi di vita irregolari e fattori emotivi legati allo stress quotidiano.

Quali sono i disturbi del sonno più comuni

I disturbi del sonno possono manifestarsi in forme diverse. Alte, le difficoltà ad addormentarsi o a mantenere un sonno continuo per tutta la notte. Frequenti i risvegli durante il sonno. Molto avvertita, una sensazione di stanchezza mattutina nonostante ore di riposo sufficienti. Per molti, non diagnosticati il russamento intenso o le apnee ostruttive del sonno.

Il risultato, un’incapacità di raggiungere un sonno ristoratore. Per molti, sensazioni di affaticamento persistente durante il giorno, riduzione della concentrazione e calo delle prestazioni sul lavoro e nella vita sociale.

Le cause principali del peggioramento del sonno

Secondo gli studi, diverse sono le cause che portano sempre più italiani a soffrire di insonnia o disturbi correlati al sonno.

Lo stress lavorativo e le pressioni quotidiane contano. Il sovraccarico di impegni, le scadenze professionali e la difficoltà nel bilanciare vita lavorativa e tempo personale favoriscono un aumento dei livelli di stress percepito, che può interferire con i processi naturali di addormentamento.

Dannosi, l’uso e l’abuso di dispositivi digitali. L’esposizione prolungata alla luce blu emessa da smartphone, tablet e computer nelle ore serali è uno dei principali fattori che alterano il ritmo circadiano, impedendo la produzione naturale di melatonina e ritardando l’insorgenza del sonno.

Determinanti, i ritmi di vita irregolari. Chi lavora su turni, chi cambia frequentemente i ritmi di sonno veglia o chi effettua spostamenti frequenti può sperimentare un’alterazione del proprio ritmo biologico, con conseguente difficoltà a prendere sonno in orari regolari.

In molti casi, significativi i fattori emotivi e psicologici. Emozioni come ansia e preoccupazioni di varia natura (economiche, familiari, professionali) ostacolano la calma necessaria per dormire bene, portando a cicli di insonnia pervasivi e persistenti.

Gli impatti sulla salute e sulla vita quotidiana

I disturbi del sonno non sono un problema da sottovalutare, poiché possono avere ripercussioni su diverse dimensioni della salute. E provocare l’aumento del rischio di disturbi metabolici e cardiovascolari e la compromissione delle funzioni cognitive e della memoria. Oltre che un indebolimento del sistema immunitario e un aumento del rischio di incidenti stradali o professionali dovuti alla stanchezza cronica.

Cosa fare per migliorare il sonno

Gli esperti di medicina del sonno suggeriscono alcune strategie per favorire un riposo migliore. Al primo posto, mantenere orari di sonno regolari anche nei weekend. Poi, ridurre l’uso di dispositivi elettronici almeno un’ora prima di andare a letto. Di seguito, creare un ambiente di riposo tranquillo e privo di fonti luminose o rumori.

E ancora, evitare caffeina o pasti pesanti nelle ore serali. Infine, praticare tecniche di rilassamento come la respirazione profonda o lo yoga leggero.

In caso di disturbi persistenti, è consigliabile rivolgersi a un medico specialista del sonno per una valutazione approfondita.

Un Paese dal sonno difficile

Il crescente numero di italiani che soffrono di disturbi del sonno è un fenomeno emergente con implicazioni sociali, lavorative e sanitarie. Le cause sono multifattoriali, includendo stress, tecnologia e stili di vita moderni.

Per contrastare l’alterazione dei ritmi del sonno è fondamentale intervenire con abitudini corrette, consapevolezza dei fattori di rischio e, quando necessario, supporto medico.