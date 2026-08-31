Cronaca

Roma: trovati morti madre, padre e figlia disabile. Si indaga per omicidio-suicidio

di Giovanni Mauro - 31 Agosto 2026

Una famiglia intera è stata trovata senza vita oggi pomeriggio in un appartamento del quartiere Pietralata, a Roma. Le vittime sono un uomo di 32 anni, la compagna di 31 e la loro figlia di 5 anni, affetta da una disabilità. I corpi presentavano ferite da arma da fuoco ed erano stati abbandonati nella camera da letto dell’abitazione al civico 12 di via dell’Antracite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montesacro, insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco, questi ultimi chiamati per forzare la porta d’ingresso e permettere agli investigatori di entrare nell’appartamento.

L’allarme è scattato dopo che un familiare, non riuscendo a mettersi in contatto con la coppia, ha temuto il peggio e ha chiesto l’intervento dei soccorritori. Anche alcuni vicini di casa avrebbero segnalato al 112 di aver udito diversi colpi provenire dall’appartamento nelle ore precedenti. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, ma l’ipotesi ritenuta più accreditata nelle prime fasi delle indagini è quella dell’omicidio-suicidio, maturato all’interno delle mura domestiche.

I rilievi dei carabinieri e la pistola trovata in casa

Sul luogo della tragedia sono al lavoro gli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei carabinieri, incaricati di ricostruire la sequenza esatta degli spari e chiarire chi, tra i due genitori, possa aver fatto fuoco. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è una pistola ritrovata all’interno dell’abitazione e risultata regolarmente detenuta. Resta ancora da accertare la dinamica precisa di quanto accaduto nell’appartamento, così come le cause che potrebbero aver portato al gesto.

La bambina, che viveva con i genitori nell’abitazione di Pietralata, era affetta da una disabilità. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della piccola né sul contesto familiare della coppia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, proseguono per stabilire con esattezza la successione degli eventi e le eventuali responsabilità.

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