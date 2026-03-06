Sport

Formula 1: questo weekend il GP di Melbourne che apre la stagione. Orario e dove vederlo

di Andrea Scarso - 6 Marzo 2026

Il GP di Australia apre ufficialmente la nuova stagione del mondiale 2026 di Formula 1 con il primo appuntamento all’Albert Park di Melbourne, dando il via a un campionato che promette spettacolo e tante incognite. Dopo mesi di attesa, team e piloti tornano in pista per la prima delle 24 gare in calendario, in un weekend che tradizionalmente segna l’inizio della caccia al titolo.

Per i tifosi italiani sarà però necessario impostare la sveglia: la gara scatterà alle 5 del mattino di domenica 8 marzo, con diretta su Sky e streaming su Now. Un orario insolito, ma ormai classico per la tappa australiana, che negli anni ha spesso regalato sorprese e colpi di scena nella prima uscita stagionale.

Melbourne inaugura la nuova stagione: prime indicazioni dal paddock

Il tracciato cittadino dell’Albert Park torna a essere il palcoscenico del debutto iridato, un circuito veloce e tecnico che spesso mette subito alla prova l’equilibrio delle monoposto. Essendo la prima gara dell’anno, il fine settimana australiano rappresenta anche il primo vero banco di prova dopo i test invernali.

Le sessioni di prove libere e le qualifiche serviranno a delineare i primi valori in pista, ma come spesso accade a Melbourne l’imprevedibilità può giocare un ruolo decisivo: condizioni meteo variabili, strategie differenti e la naturale incertezza di inizio stagione rendono il weekend particolarmente difficile da interpretare.

Per questo l’attenzione degli addetti ai lavori sarà altissima già dalla notte tra venerdì e sabato, quando andrà in scena l’ultima sessione di prove libere prima della prima qualifica dell’anno.

Qualifiche all’alba e gara alle 5: gli orari del weekend

Il programma del GP di Australia sarà concentrato soprattutto nelle ore notturne italiane, con qualifiche e gara previste all’alba.

Le qualifiche, che assegneranno la prima pole position della stagione, scatteranno sabato alle 6 del mattino. Sarà il momento chiave per capire chi partirà davanti nella prima gara del mondiale.

La gara è invece in programma domenica alle 5, quando i semafori si spegneranno sul circuito di Melbourne per inaugurare ufficialmente il nuovo campionato.

Nel weekend australiano scenderanno in pista anche Formula 2 e Formula 3, che accompagneranno la Formula 1 con le loro gare tra sprint e feature race.

Dove vedere il GP Australia di Formula 1 in TV e streaming

Il GP di Australia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con copertura completa del fine settimana. Tutte le sessioni saranno disponibili anche in streaming su Now.

Per chi non riuscirà a seguire la gara all’alba, sono previste diverse repliche nel corso della giornata sui canali Sky.

Il programma completo del GP Australia 2026

Notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo

01:10 – F3 Sprint Race

02:30 – F1 Prove Libere 3

04:10 – F2 Sprint Race

06:00 – F1 Qualifiche

Notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo

22:45 – F3 Feature Race

01:20 – F2 Feature Race

05:00 – F1 Gara

