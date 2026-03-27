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F1, questo weekend il GP del Giappone: orario e dove vederlo

di Andrea Scarso - 27 Marzo 2026

Il Mondiale di Formula 1 fa tappa a Suzuka per il terzo appuntamento della stagione 2026. Se siete tra chi vuole seguire il GP Giappone 2026 in diretta, gli orari italiani richiedono qualche attenzione: il fuso orario giapponese sposta tutto in piena notte, con le libere già in programma nella notte tra venerdì e sabato. L’intera programmazione sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, e in streaming su NOW. Per chi invece non riesce a stare sveglio, le repliche copriranno l’intera giornata di domenica.

C’è però un’insidia in più quest’anno: nella notte tra sabato e domenica scatta l’ora legale, con le lancette che avanzano di un’ora. Un dettaglio da non sottovalutare se non volete ritrovarvi a guardare il semaforo verde con un’ora di ritardo.

GP Giappone 2026 orari: le libere 3 e le qualifiche nella notte tra venerdì e sabato

Il weekend è già iniziato nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo. Le terze prove libere prendono il via alle 3.30, precedute dal Paddock Live alle 3.15. Dopo un breve intervallo, alle 6.15 è in programma il Warm Up, seguito alle 7.00 dalle Qualifiche, la sessione che assegna la pole position. Il Paddock Live Show chiude la notte alle 8.45.

A che ora si corre a Suzuka: il semaforo verde della domenica

La gara è fissata per le 7.00 di domenica 29 marzo (orari italiani post-ora legale). Il via libera spegne il semaforo subito dopo la sessione del Paddock Live delle 5.30. A seguire, dalle 9.00, ci sarà il Paddock Live post-gara.

Dove rivedere qualifiche e GP: il programma completo delle repliche

Per chi preferisce dormire, Sky trasmette le repliche nell’arco dell’intera domenica. Le qualifiche si possono rivedere alle 11.45, alle 13.30, alle 16.00 e alle 18.00. La gara va in replica alle 11.15, alle 14.00 e alle 18.00.

Chi racconta il GP Giappone 2026 su Sky Sport

La telecronaca è affidata a Carlo Vanzini, affiancato in cabina da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche sono curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Dal circuito segue la vicenda Mara Sangiorgio, mentre Davide Camicioli si alternerà tra studio e paddock nel corso della stagione.

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