Esteri

Guerra in Iran: gli Usa attaccano Kharg

Raid israeliano contro un edificio residenziale nella periferia settentrionale di Beirut

di Ernesto Ferrante - 14 Marzo 2026

Raid Usa sull’isola iraniana di Kharg. Non ci sono stati danni alle infrastrutture petrolifere. Il Comando Centrale degli Stati Uniti “ha sferrato uno dei più potenti attacchi aerei nella storia del Medio Oriente, distruggendo completamente ogni obiettivo militare sull’isola di Kharg, il fiore all’occhiello dell’Iran. Le nostre armi sono le più potenti e sofisticate che il mondo abbia mai conosciuto, ma, per ragioni di decenza, ho scelto di non distruggere le infrastrutture petrolifere presenti sull’isola”, ha scritto su Truth social il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Le minacce di Trump

“Tuttavia – ha sottolineato il capo della Casa Bianca – se l’Iran, o chiunque altro, dovesse fare qualcosa per interferire con il libero e sicuro passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, riconsidererò immediatamente questa decisione”. L’Iran è, secondo il tycoon, “completamente vinto e vuole un accordo”.

La risposta dell’Iran

Un missile ha colpito l’eliporto del compound dell’ambasciata americana a Baghdad, hanno reso noto due fonti della sicurezza irachena. Sul sito era visibile questa mattina una colonna di fumo.

Hamas ha chiesto a Teheran di mettere fine al lancio di missili e droni contro i Paesi del Golfo come rappresaglia per i bombardamenti di Israele e Stati Uniti. “Pur ribadendo il diritto della Repubblica islamica dell’Iran a rispondere a questa aggressione con tutti i mezzi disponibili, conformemente alle regole e al diritto internazionale, il movimento chiede ai suoi fratelli in Iran a non prendere come obiettivo i Paesi vicini”, ha scritto il movimento islamico di resistenza su Telegram.

Bombe israeliane su Beirut

Israele ha colpito un edificio residenziale del quartiere della periferia settentrionale di Beirut, nella zona di Bourj Hammoud. Tel Aviv starebbe pianificando un’espansione della sua operazione in Libano, con l’obiettivo di conquistare tutta l’area a sud del fiume Litani e smantellare completamente l’infrastruttura militare di Hezbollah. A rivelarlo è Axios, che cita fonti israeliane e americane. Si tratterebbe della più massiccia invasione del Paese vicino dal 2006.

Cresce la richiesta di petrolio russo

Un gran numero di Paesi vogliono iniziare ad acquistare petrolio dalla Russia in seguito all’allentamento delle sanzioni Usa. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “I mercati sono vasti e sono in molti a essere interessati ad acquistare petrolio russo”, ha dichiarato. Thailandia e Sri Lanka hanno annunciato la loro intenzione di iniziare ad acquistare il greggio da Mosca. Anche il Giappone sarebbe pronto a rivolgersi ai russi.