Guerriglia urbana a Milano, scontri in Duomo tra polizia e manifestanti

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Sassaiole e lancio di petardi, la polizia usa lacrimogeni e idranti

di Askanews - 17 Ottobre 2026

Milano, 17 ott. (askanews) – Piazza Duomo a Milano teatro di violenti scontri tra polizia e manifestanti, durante una manifestazione nazionale organizzata dal movimento “Italia in Piazza”, che ha riunito oltre 5 mila persone per protestare contro il carovita, il caro benzina, gli stipendi bassi, la crisi abitativa e lo stato della sanità e della scuola pubblica.

Sul sagrato della chiesa e nelle vie del centro di Milano, gruppi di giovani, molti dei quali vestiti di nero e a volto coperto, hanno ingaggiato una fitta sassaiola e lanciato bombe carta, petardi, fumogeni, transenne, dato fuoco a cestini e divelto segnali stradali. Le forze dell’ordine hanno risposto ai ripetuti assalti con cariche di alleggerimento usando gas lacrimongeni ma anche gli idranti. La piazza è stata fatta evacuare ma i manifestanti sono tornati in massa a hanno ripreso la battaglia. Si registrano feriti e fermati.