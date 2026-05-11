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Hantavirus, americano rimpatriato è positivo. Cinque francesi in isolamento

di Emily Gabrielli - 11 Maggio 2026

Hantavirus: positivo il passeggero americano, monitorato il secondo. Autorità sanitarie internazionali al lavoto per ricostruire i contatti avuti dai passeggeri della nave

Si allarga, almeno geograficamente, il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera Hondius. Le autorità sanitarie statunitensi hanno confermato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave è risultato positivo al virus Andes attraverso un test Pcr, mentre un secondo passeggero presenta sintomi lievi compatibili con l’infezione ed è ancora in attesa di conferma diagnostica.

Hantavirus, americano positivo e francesi sotto osservazione

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani ha spiegato che il primo caso confermato mostra sintomi moderati e viene costantemente monitorato dai medici. Entrambi i passeggeri sono stati trasferiti negli Usa a bordo di un volo sanitario dotato di unità di biocontenimento. Misura adottata per limitare ogni possibile rischio di contagio durante il trasporto.

Tutti i cittadini americani evacuati dalla crociera si trovano ora sotto osservazione presso la National Quarantine Unit dell’University of Nebraska Medical Center di Omaha, struttura specializzata nella gestione di malattie infettive ad alto rischio biologico. Nel gruppo dei rimpatriati figura anche un cittadino britannico residente negli Stati Uniti.

Anche in Europa resta alta la vigilanza sanitaria. Cinque cittadini francesi sbarcati dalla Hondius e rimpatriati da Tenerife sono stati posti in isolamento preventivo dopo che uno di loro ha manifestato sintomi sospetti durante il volo di ritorno. A renderlo noto è stato il primo ministro Sébastien Lecornu, che ha annunciato nuove misure straordinarie per il contenimento dei casi sospetti e dei contatti stretti.

“Uno di loro ha presentato sintomi a bordo dell’aereo durante il rientro”, ha dichiarato Lecornu in un messaggio pubblicato sui social. Aggiungendo che tutti i passeggeri saranno sottoposti a “isolamento stretto fino a nuovo ordine”. Il premier francese ha inoltre annunciato un decreto urgente per rafforzare le misure sanitarie e prevenire eventuali diffusioni del virus sul territorio nazionale.

L’hantavirus Andes è una rara infezione virale trasmessa principalmente dai roditori attraverso saliva, urine o escrementi contaminati. In alcuni casi può provocare gravi complicazioni respiratorie. Le autorità sanitarie internazionali stanno ora ricostruendo i contatti avuti dai passeggeri della nave durante il viaggio e nelle fasi di evacuazione. Mentre proseguono test e controlli sui casi sospetti emersi nelle ultime ore.