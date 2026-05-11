Hantavirus: così morì la moglie di Gene Hackman
La donna fu colpita dallo stesso virus oggi alle cronache mondiali
Gene Hackman morì nel febbraio dell’anno scorso, il suo nome è tornato oggi alla cronache in occasione delle notizie che sulla scena mondiale si rincorrono circa il caso dell’Hantavirus scoppiato su una nave da crociera.
Allarme Hantavirus in mare: il precedente di Gene Hackman torna a far paura
Non è un nuovo lutto, ma un fantasma che ritorna. Il nome di Gene Hackman è balzato in cima ai trend topic di oggi non per una nuova notizia legata alla sua tragica scomparsa, ma a causa di un grave focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius.
Perché si parla di nuovo del grande attore scomparso l’anno scorso?
Il collegamento, rilanciato dalle testate nazionali e internazionali serve a spiegare la pericolosità di questo virus poco noto.
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Il precedente del 2025: l’infezione nel ranch, il decesso
Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa furono trovati morti nella loro villa di Santa Fe nel febbraio 2025.
La verità medica
Mentre per l’attore (95enne) si parlò di cause naturali aggravate dall’Alzheimer, la moglie morì ufficialmente per Hantavirus, contratto a causa di un’infestazione di topi nel loro ranch isolato.
Perché la notizia sta “esplodendo” sui social
Il pubblico mondiale sta facendo confusione, associando erroneamente la morte di Hackman al focolaio sulla nave
In realtà, Gene Hackman è scomparso da oltre un anno per cause mediche diverse dal caso epidemico in corso.
La stampa usa il caso della moglie di Gene Hackman (morta nel 2025 per lo stesso virus) come monito sulla letalità della malattia.
La donna, infatti – fu accertato dall’autopsia – morì in seguito alle gravi patologie respiratorie successive all’infezione del virus trasmesso dai topi del ranch in cui viveva con il marito.
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