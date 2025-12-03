Attualità

HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio: prezzi, contenuti e novità

In un’unica piattaforma a pagamento l’intera offerta HBO, Warner Bros. e DC Universe

di Dave Hill Cirio - 3 Dicembre 2025

HBO Max sbarca ufficialmente in Italia il 13 gennaio del prossimo anno, portando in un’unica piattaforma l’intero universo HBO, Warner Bros. e DC Universe. L’obiettivo è chiaro: diventare uno dei principali riferimenti dello streaming nel mercato italiano. Il prezzo di lancio parte da 5,99 euro al mese.

Dove vedere HBO Max e come accedere

HBO Max sarà disponibile tramite app dedicata e tramite il sito ufficiale hbomax.com. Gli utenti potranno registrarsi direttamente sulla piattaforma e accedere da smart TV, smartphone e tablet, console di gioco, pc. Sarà presente anche la funzione di download dei contenuti per la visione offline, con alcune limitazioni sul numero di dispositivi autorizzati.

Il catalogo: serie cult, cinema e sport

Il catalogo italiano di HBO Max includerà: serie iconiche come “Il Trono di Spade”, “Succession”, “Euphoria” e l’intero archivio Warner Bros, oltre a tutti i contenuti del DC Universe.

Una delle grandi novità, l’integrazione di Eurosport, che porterà sulla piattaforma eventi di primo piano come gli Australian Open, il Roland-Garros, le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

Il pacchetto sport, disponibile come opzione aggiuntiva, offrirà oltre 300 giorni di ciclismo e numerosi altri eventi live.

Produzioni italiane originali

HBO Max punta anche sulle produzioni locali, con titoli esclusivi tra cui il “Portobello” di Marco Bellocchio, con Fabrizio Gifuni nei panni di Enzo Tortora, “Melania” dedicata al caso di femminicidio di Melania Rea, una docuserie su Gina Lollobrigida.

Leggi anche Netflix vuole Warner Bros

Prezzi e piani di abbonamento HBO Max Italia

Tre piani principali: Base – 5,99 euro/mese, con pubblicità, qualità fino a Full HD, visione su 2 dispositivi, Standard – 11,99 euro/mese, senza pubblicità, download disponibili, Full HD; Premium – 16,99 euro/mese, con contenuti in 4K e streaming su 4 dispositivi simultanei. In più, l’opzione Sport: +3 euro al mese.

HBO Max e l’accordo con Sky

L’accordo tra Sky e HBO terminerà a fine 2025. Alcune serie continueranno ad arrivare su Sky e Now — come le prossime stagioni di “The Last of Us” — ma molte novità diventeranno esclusive HBO Max, inclusa la nuova serie su Harry Potter attesa nel 2027.

Un nuovo player per lo streaming in Italia

HBO Max debutterà con una interfaccia rinnovata, app ottimizzate e un ampliamento coordinato con il lancio in Germania e Austria. Il suo arrivo segna un passo importante nel panorama dello streaming italiano, introducendo una piattaforma ricca di contenuti internazionali, produzioni locali e — per la prima volta — sport live di alto livello.