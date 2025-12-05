Italpress Notizie Motori

Hyundai presenta la piattaforma robotica autonoma MobED all’IREX 2025

di Italpress - 5 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Group ha presentato MobED (Mobile Eccentric Droid), la sua prima piattaforma robotica di mobilità prodotta in serie sviluppata dal prestigioso Robotics LAB di Hyundai Motor Group, all’International Robot Exhibition 2025 (iREX 2025) di Tokyo, in Giappone. Presentato inizialmente come concept robot al Consumer Electronics Show (CES) 2022, MobED è stato accuratamente perfezionato fino a diventare una piattaforma robotica di mobilità completamente autonoma, basata su intelligenza artificiale (AI) e pronta per la produzione.Oggi, questo straordinario avanzamento tecnologico è il protagonista assoluto dello stand di Hyundai Motor Group all’International Robot Exhibition (iREX) 2025 (West Hall 3-4, W3-44), in programma dal 3 al 6 dicembre. “Oltre a essere una piattaforma di mobilità, MobED offre una soluzione di nuova generazione adattabile a diversi settori industriali e alla vita quotidiana. MobED stabilirà nuovi standard nel mercato globale della robotica e accelererà un futuro in cui esseri umani e robot coesisteranno” ha dichiarato Dong Jin Hyun, Vicepresidente e Responsabile del Hyundai Motor Group Robotics LAB.MobED introduce un approccio più che rivoluzionario alla funzionalità della robotica, definito da tre pilastri: mobilità adattiva (hardware), autonomia intuitiva (software) e viaggio infinito (applicazioni). MobED ridefinisce gli standard della robotica mobile grazie al suo avanzato meccanismo eccentrico, che garantisce un controllo estremamente preciso della postura e una straordinaria capacità di adattamento al terreno. Queste tecnologie consentono un movimento fluido e sicuro su superfici di ogni tipo, valorizzando l’eccellenza dell’ingegneria di livello automobilistico del Gruppo. Meccanismo di controllo eccentrico: stabilizza attivamente la piattaforma regolando dinamicamente la postura e l’altezza su superfici irregolari o inclinate. Navigazione senza soluzione di continuità su qualsiasi terreno: si adatta senza sforzo a diversi ambienti, dai percorsi interni stretti ai terreni esterni accidentati. Ingegneria di livello automobilistico: combina la durata con la scalabilità della precisione di laboratorio alle applicazioni del mondo reale. Integrando la tecnologia di movimento adattivo, MobED elimina la necessità di progettare robot specifici per ogni ambiente.MobED semplifica la tecnologia di navigazione autonoma, offrendo accessibilità e facilità d’uso senza richiedere competenze tecniche. Le caratteristiche principali includono: Interfaccia di controllo accessibile: un ampio controller touchscreen e un’interfaccia utente/esperienza utente 3D intuitiva rendono il funzionamento fruibile per tutti gli utenti. Navigazione sicura: i sensori basati sull’intelligenza artificiale combinano LiDAR e telecamere per riconoscere ed evitare autonomamente gli ostacoli.Autonomia affidabile: algoritmi di navigazione predittivi garantiscono operazioni sicure e precise sia in spazi affollati che ristretti. Il design intuitivo di MobED rappresenta una tecnologia robotica accessibile a tutti gli utenti, che unisce sicurezza e facilità d’uso. Costruito come piattaforma modulare, MobED supporta diversi casi d’uso in tutti i settori, dalle consegne alla ricerca, dalla logistica alla produzione video. Le caratteristiche principali sono: Design modulare personalizzabile: supporta guide di montaggio universali e API, consentendo una semplice integrazione di accessori per varie attività. Funzionalità interna ed esterna: funziona perfettamente in tutti gli ambienti, riducendo la necessità di robot specializzati e tagliando i costi. Soluzione a prova di futuro: si adatta facilmente alle esigenze in continua evoluzione con affidabilità a lungo termine e struttura robusta. Con un’unica piattaforma altamente versatile, MobED apre a un ventaglio praticamente illimitato di applicazioni robotiche, garantendo una flessibilità e una scalabilità che superano ampiamente le soluzioni robotiche tradizionali.MobED è disponibile in due diverse configurazioni, adattate alle diverse esigenze grazie a tecnologie e caratteristiche differenziate: MobED Pro: dotato di autonomia avanzata, questo modello integra sensori e caratteristiche aggiuntive, come la scansione LiDAR e la modalità “follow-me”. Ideale per applicazioni all’aperto o commerciali che richiedono affidabilità nella navigazione autonoma. MobED Basic: progettato come base per la ricerca e lo sviluppo, questo modello offre agli utenti la flessibilità di creare applicazioni personalizzate senza funzionalità di autonomia preinstallate. Con queste due opzioni, MobED offre la massima flessibilità operativa, permettendo agli utenti di rispondere con agilità alle esigenze in continua evoluzione dei diversi settori industriali e, allo stesso tempo, ampliando in modo significativo le possibilità applicative della tecnologia robotica.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

