Il dramma di Jessica: la compagna di Quirin Kuhnert e la solidarietà della comunità di Brazzano
Avviata una raccolta fondi per aiutare Jessica, la compagna di Quirin Kuhnert, dopo la tragedia di Brazzano
La tragedia nella notte del 16 novembre
La notte del 16 novembre ha segnato profondamente la vita di Jessica, compagna di Quirin Kuhnert, che ha perso tutto a causa del maltempo. Un evento drammatico che ha colpito non solo la comunità di Brazzano, ma l’intero territorio circostante.
La raccolta fondi dell’Associazione Ric di Cormons
A poche ore dalla tragedia, l’Associazione Ric di Cormons ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per offrire un aiuto immediato alla ragazza.
“In questi giorni ci siamo stretti intorno a Jessica, come una grande famiglia… tutti pronti per darle una mano. In poche ore e troppi millimetri di pioggia ha perso tutto e non potrà risollevarsi da sola.”
L’obiettivo della campagna è sostenere Jessica nelle spese più urgenti, garantirle una sistemazione temporanea e permetterle di ricostruire la propria vita dopo la tragedia.
Un appello alla solidarietà
La comunità invita a partecipare e a condividere l’iniziativa, convinta che la diffusione del messaggio possa amplificare l’aiuto:
“Se spargiamo la voce possiamo fare molto di più.”
Questo spirito di solidarietà dimostra ancora una volta la forza e la coesione del territorio friulano, capace di reagire unito di fronte alle difficoltà.
Immediata partecipazione
La raccolta fondi avviata per sostenere Jessica ha registrato un’immediata e significativa partecipazione. In poche ore numerosi cittadini hanno risposto all’appello, dimostrando grande solidarietà e vicinanza. Le donazioni stanno crescendo rapidamente, segno concreto di una comunità unita che vuole aiutare Jessica a ripartire dopo la tragedia.
Come contribuire alla raccolta fondi
Chiunque desideri sostenere Jessica può farlo attraverso la piattaforma GoFundMe, seguendo le indicazioni fornite dall’Associazione Ric di Cormons. È possibile effettuare una donazione online e si invita anche a diffondere l’iniziativa, affinché il messaggio raggiunga più persone possibile in tutta Italia.
Torna alle notizie in home