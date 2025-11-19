Attualità

Il dramma di Jessica: la compagna di Quirin Kuhnert e la solidarietà della comunità di Brazzano

Avviata una raccolta fondi per aiutare Jessica, la compagna di Quirin Kuhnert, dopo la tragedia di Brazzano

di Marzio Amoroso - 19 Novembre 2025

La tragedia nella notte del 16 novembre

La notte del 16 novembre ha segnato profondamente la vita di Jessica, compagna di Quirin Kuhnert, che ha perso tutto a causa del maltempo. Un evento drammatico che ha colpito non solo la comunità di Brazzano, ma l’intero territorio circostante.

La raccolta fondi dell’Associazione Ric di Cormons

A poche ore dalla tragedia, l’Associazione Ric di Cormons ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per offrire un aiuto immediato alla ragazza.

“In questi giorni ci siamo stretti intorno a Jessica, come una grande famiglia… tutti pronti per darle una mano. In poche ore e troppi millimetri di pioggia ha perso tutto e non potrà risollevarsi da sola.”

L’obiettivo della campagna è sostenere Jessica nelle spese più urgenti, garantirle una sistemazione temporanea e permetterle di ricostruire la propria vita dopo la tragedia.

Un appello alla solidarietà

La comunità invita a partecipare e a condividere l’iniziativa, convinta che la diffusione del messaggio possa amplificare l’aiuto:

“Se spargiamo la voce possiamo fare molto di più.”

Questo spirito di solidarietà dimostra ancora una volta la forza e la coesione del territorio friulano, capace di reagire unito di fronte alle difficoltà.

Immediata partecipazione

La raccolta fondi avviata per sostenere Jessica ha registrato un’immediata e significativa partecipazione. In poche ore numerosi cittadini hanno risposto all’appello, dimostrando grande solidarietà e vicinanza. Le donazioni stanno crescendo rapidamente, segno concreto di una comunità unita che vuole aiutare Jessica a ripartire dopo la tragedia.

Come contribuire alla raccolta fondi

Chiunque desideri sostenere Jessica può farlo attraverso la piattaforma GoFundMe, seguendo le indicazioni fornite dall’Associazione Ric di Cormons. È possibile effettuare una donazione online e si invita anche a diffondere l’iniziativa, affinché il messaggio raggiunga più persone possibile in tutta Italia.