Italpress Notizie Agroalimentare

Il Parlamento europeo ha approvato una clausola di salvaguardia per l’accordo UE-Mercosur

di Italpress - 16 Dicembre 2025

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo ha approvato una clausola di salvaguardia per l’accordo UE-Mercosur, per evitare che tali importazioni danneggino il settore agricolo europeo. La posizione negoziale è stata approvata con 431 voti favorevoli, 161 contrari e 70 astensioni. I negoziati con il Consiglio sulla forma finale della legislazione inizieranno domani.

Il progetto di regolamento definisce le modalità con cui l’UE potrebbe sospendere temporaneamente le preferenze tariffarie sulle importazioni di alcuni prodotti agricoli considerati sensibili (come pollame o carne bovina) provenienti da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, qualora tali importazioni siano ritenute dannose per i produttori dell’UE.

Secondo il Parlamento, la Commissione dovrebbe avviare un’indagine sulla necessità di attivare queste misure di protezione quando le importazioni di prodotti agricoli sensibili aumentano in media del 5% su un periodo di tre anni (rispetto al 10% annuo previsto nella proposta della Commissione).

I deputati chiedono inoltre indagini più rapide (da sei a tre mesi in generale e da quattro a due mesi nel caso di prodotti sensibili), affinché le misure di salvaguardia possano essere introdotte più rapidamente.

I deputati propongono anche l’introduzione di un meccanismo di reciprocità, in base al quale la Commissione avvierà un’indagine e adotterà misure di salvaguardia, qualora vi siano prove credibili che le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie non rispettino requisiti equivalenti in materia di ambiente, benessere animale, salute, sicurezza alimentare o tutela del lavoro applicabili ai produttori dell’UE.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).