Torino

Il Piemonte protagonista a Vinitaly con più di 100 cantine

di Redazione - 12 Aprile 2026

Il Piemonte torna protagonista con le sue eccellenze vitivinicole e le migliori produzioni enogastronomiche in occasione dell’edizione 2026 di Vinitaly, in programma a VeronaFiere da domenica 12 a mercoledì 15 aprile.

Per l’evento è stato allestito uno spazio espositivo di 700 metri quadrati all’interno del Padiglione 10, organizzato da Piemonte Land of Wine – l’ente che rappresenta i 14 Consorzi di Tutela del vino piemontese – con il supporto della Regione Piemonte, Direzione Agricoltura e Cibo. L’area comprende un ampio auditorium centrale dedicato a incontri e presentazioni, spazi per degustazioni e momenti conviviali, oltre alle postazioni di 108 aziende vitivinicole e dei Consorzi di Tutela Gavi, Barbera, Asti e Brachetto.

Durante tutta la manifestazione sarà inoltre esposto il trofeo delle ATP Finals di tennis maschile, che si terranno dal 15 al 22 novembre per il sesto anno consecutivo all’Inalpi Arena di Torino.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni sottolineano l’importanza della presenza piemontese a Vinitaly 2026: «La Regione sostiene il comparto vitivinicolo attraverso quattro direttrici fondamentali: ricerca, innovazione, promozione e apertura verso nuovi mercati. Integrare enogastronomia, turismo, sport e grandi eventi – rappresentati simbolicamente anche in questa occasione – è una strategia vincente per rafforzare la competitività delle imprese del territorio e valorizzare il Made in Piemonte. Negli ultimi anni il settore ha affrontato cambiamenti significativi, tra cui l’aumento dei costi di produzione legato a tensioni internazionali, l’evoluzione dei mercati influenzata da dinamiche geopolitiche e commerciali, e una contrazione dei consumi dovuta anche ai mutamenti nelle abitudini delle nuove generazioni».

Gli operatori del settore avranno numerose occasioni per conoscere e approfondire le produzioni agroalimentari piemontesi, grazie alla partecipazione dei Consorzi e dei Distretti del Cibo, che proporranno abbinamenti con i grandi vini del territorio. La presenza delle ATL permetterà inoltre di promuovere itinerari ed esperienze turistiche, confermando il Piemonte come destinazione di rilievo a livello nazionale e internazionale, capace di coniugare enogastronomia, cultura, storia e paesaggio.

All’esterno del padiglione sarà attivo il Ristorante Piemonte, gestito da Piemonte Land of Wine e curato dallo chef Davide Palluda, che proporrà ogni giorno menu dedicati alle eccellenze agroalimentari regionali.

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