Economia

Il prezzo della benzina sale, l’Europa fa i conti con la crisi in Medio Oriente

L’ultimo aggiornamento dei listini mostra un continente che procede a velocità diverse.

di Gianluca Pascutti - 17 Marzo 2026

Il prezzo della benzina preoccupa gli automobilisti europei e diventa un indicatore economico tanto immediato quanto implacabile. L’ultimo aggiornamento dei listini mostra un continente che procede a velocità diverse, con differenze che non si spiegano solo con le accise ma anche con dinamiche energetiche, fiscali e logistiche che stanno ridisegnando la mappa dei costi alla pompa.

Italia: una stabilità apparente che pesa sulle famiglie

In Italia, il prezzo medio si mantiene su livelli elevati, 1,842 €/L in modalità self su strada e sui 2 €/L in autostrada. Una stabilità solo apparente, perché il valore oscilla quotidianamente e continua a incidere sul budget delle famiglie e dei pendolari. La benzina italiana resta tra le più care dell’Europa mediterranea, nonostante un mercato interno molto competitivo e una rete distributiva capillare.

Nord Europa: il primato dei prezzi più alti

Spostandosi verso il Nord Europa, il quadro cambia radicalmente. Germania, Danimarca e Paesi Bassi superano con facilità la soglia dei 2 euro al litro, confermandosi tra i Paesi più costosi. Qui il peso delle politiche ambientali, delle tasse sui carburanti e dei costi di raffinazione crea un mix che spinge i prezzi verso l’alto. Non si tratta di un fenomeno improvviso, ma di una tendenza consolidata che riflette scelte strutturali.

Europa centrale e orientale: prezzi più bassi, ma non per tutti

In Austria, Belgio, Polonia, Cechia e Bulgaria, i prezzi risultano sensibilmente più bassi, con valori che oscillano tra 1,26 e 1,70 €/L. Qui la pressione fiscale è minore e il costo della logistica incide meno. Tuttavia, anche in queste aree si osservano aumenti graduali, segno che la volatilità del mercato energetico non risparmia nessuno.

Mediterraneo: un equilibrio fragile

Nel Mediterraneo, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia mostrano un quadro più eterogeneo. La Spagna resta tra i Paesi più convenienti, mentre Francia e Grecia si avvicinano ai livelli italiani. La benzina diventa così un termometro delle diverse strategie fiscali e delle tensioni internazionali che influenzano il costo del greggio.

Un continente diviso dal prezzo del pieno

L’Europa si ritrova quindi frammentata, con differenze che superano anche i 70 centesimi al litro tra un Paese e l’altro. Per chi viaggia, per chi lavora su strada e per chi vive nelle zone di confine, queste variazioni non sono un dettaglio, rappresentano una voce di spesa concreta e quotidiana.

In un contesto così mutevole, il prezzo della benzina continua a essere uno dei segnali più immediati dello stato di salute economica del continente. E il “pieno d’oro” rischia di restare, ancora a lungo, una realtà con cui fare i conti.