Sport

”Il termometro della Serie A”

Ogni giornata di campionato di Serie A vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 26° Giornata

di Marzio Amoroso - 23 Febbraio 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 26° Giornata di Serire A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Parma

Il Parma firma un colpo straordinario a San Siro, interrompendo la serie positiva del Milan dopo 24 giornate e imponendosi 1-0 con una prestazione di grande personalità. La serata si mette subito in salita per i rossoneri, Gabbia dà forfait nel riscaldamento e De Winter viene chiamato a sostituirlo. Dopo pochi minuti si ferma anche Loftus‑Cheek. Allegri lo rimpiazza con Jashari. Il Parma resta ordinato e attento, concedendo solo un paio di iniziative a Pulisic nel primo tempo. Nella ripresa i rossoneri alzano la pressione ma la squadra di Carlos Cuesta regge con grande compattezza e viene anche graziata dal palo colpito da Leao. All’80’ il Parma trova il vantaggio con Troilo che svetta di testa e firma un gol pesantissimo. Da lì in avanti il Parma si difende con lucidità e porta a casa una vittoria fondamentale per la permanenza in Serie A.

STABILE – Como

Il Como continua a mostrare una solidità che va ben oltre la sorpresa iniziale, Lo dimostra lo 0-2 che infligge alla formazione di Spalletti, alla terza sconfitta in una settimana e ora quinta dietro la Roma. La gara si indirizza presto, Vojvoda insacca con un tiro non proprio irresistibile, l’azione viene favorita da un intervento sbagliato di Di Gregorio. Nella ripresa arriva il raddoppio, firmato da Caqueret al termine di un contropiede orchestrato alla perfezione. La squadra di Spalletti prova a reagire, Koopmeiners colpisce un palo e sfiora il gol due volte, David ha un’ultima occasione ma il Como resta lucido e non concede più nulla ai bianconeri. La squadra di mister Fabregas si conferma sicuramente la rivelazione di questa Serie A, i ragazzi puntano decisi alla qualificazione in Champions League anche se per scaramanzia evitano di parlarne

SCENDE – Torino

ll quadro si fa sempre più cupo per il Torino, che sprofonda e vede crescere la contestazione dei tifosi mentre la posizione dell’allenatore diventa ogni giorno più fragile. A Marassi, invece, il Genoa ritrova ossigeno e fiducia, il successo per 3-0 permette ai rossoblù di tornare alla vittoria, allungare sulla zona retrocessione e agganciare proprio il Toro a quota 27 punti. La partita prende subito una direzione precisa. Norton‑Cuffy, schierato a sinistra da De Rossi, apre le marcature. Il raddoppio arriva poco dopo, firmato da Ekuban al termine di un’iniziativa personale di Baldanzi. I Granata provano a reagire nel finale del primo tempo ma la situazione precipita ulteriormente quando Ilkhan si fa espellere per un intervento duro su Colombo. Nella ripresa i rossoblù chiudono i giochi con Messias che firma il 3-0. Per il Toro resta la classifica peggiora verso i piani bassi della Serie A.