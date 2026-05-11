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”Il termometro della Serie A”

Una nuova rubrica per i nostri lettori, "IL TERMOMETRO DELLA SERIE A". Ogni settimana 3 partite in evidenza

di Marzio Amoroso - 11 Maggio 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 36° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – Cremonese

Allo Zini suona la sveglia per i ragazzi di Giampaolo. La Cremonese scende in campo con un obiettivo chiaro, prendere tre punti e restare aggrappata al sogno salvezza in Serie A. La gara si mette subito in discesa, al 23’ il Pisa resta in dieci per il doppio giallo a Bozhinov, e al 31’ i grigiorossi ne approfittano con Vardy, bravo a capitalizzare uno svarione difensivo con un sinistro preciso. Nella ripresa la situazione dei toscani precipita, al 56’ Loyola rimedia un rosso diretto, pochi minuti dopo il raddoppio firmato da Bonazzoli. In undici contro nove, la Cremonese controlla senza affanni e all’86’ chiude i conti con una bella conclusione di Okereke per il definitivo 3-0. La classifica ora si riapre, i grigiorossi si portano a una sola lunghezza dal Lecce, attesi da una trasferta complicata a Udine, mentre i salentini incontreranno il Sassuolo.

STABILE – Torino

Partita vibrante allo stadio Olimpico, dove il Torino conquista una vittoria pesante in rimonta contro il Sassuolo, imponendosi 2-1 al termine di una gara intensa e ricca di cambi di inerzia. L’avvio è tutto granata. Il Toro parte forte e sfiora il vantaggio con Njie che colpisce una clamorosa traversa dopo una bella azione personale. Il Sassuolo però tiene botta e nella ripresa trova il guizzo per sbloccare il match con Thorstvedt lesto a ribadire in rete un pallone vagante, firmando lo 0-1. Il Torino accusa il colpo solo per pochi minuti, poi si riorganizza e alza il ritmo. La pressione porta i suoi frutti al 66’, quando Simeone trova il pareggio. La partita cambia completamente e quattro minuti più tardi arriva anche il sorpasso. Pedersen si inserisce con i tempi giusti e firma il 2-1, completando una rimonta meritata. Nel finale il Sassuolo prova a reagire, ma il Torino gestisce con ordine e porta a casa tre punti che lo collocano al dodicesimo posto di questa Serie A.

SCENDE – Milan

La reazione tanto attesa da Leao e compagni non arriva. Il Milan di Allegri incassa un’altra sconfitta pesante e ora vede la Roma agganciata a pari punti e il Como a sole due lunghezze in una classifica di Serie A sempre più imprevedibile. A due giornate dalla fine, la qualificazione alla prossima Champions è tutt’altro che certa. L’avvio illude San Siro, Rabiot sfiora il vantaggio colpendo il palo. Poi però sale in cattedra l’Atalanta. Al 7’ Ederson firma l’1-0, e al 29’ Zappacosta raddoppia sfruttando una difesa rossonera troppo passiva. La ripresa è un incubo, al 51’ Raspadori trova un gran gol per lo 0-3 che gela lo stadio. Solo nel finale il Milan accorcia con Pavlovic all’88’ e Nkunku al 94’, ma è troppo tardi per riaprire la partita. Il match si chiude tra i fischi di San Siro, con un Milan in piena crisi e un finale di stagione che si complica.