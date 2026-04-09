Esteri

Ansari formalizza l’impeachment contro il Segretario della Guerra Hegseth

di Cinzia Rolli - 9 Aprile 2026

La deputata democratica Yassamin Ansari il 6 aprile ha annunciato ufficialmente l’intenzione di presentare articoli di impeachment contro il Segretario della Difesa, Pete Hegseth che ha apertamente criticato definendolo come colui che ha facilitato l’azione militare contro l’Iran.

Lo stesso Presidente Trump ha dichiarato infatti pubblicamente che il Segretario della Difesa, Hegseth, è stato il primo nel suo entourage a spingere per l’azione militare nei confronti del regime iraniano.

L’iniziativa di Yassamin Ansari e le accuse a Pete Hegseth

La giovane deputata, la prima democratica iraniana-americana eletta al Congresso, si è scagliata letteralmente contro il Tycoon per le sue dure minacce al governo di Teheran, inclusa quella di porre fine al Paese in una notte. Ha definito quindi la messa in stato d’accusa del Segretario della Guerra un passo necessario per prevenire una catastrofe globale.

“Porre in pericolo di vita i militari statunitensi, i ripetuti crimini di guerra tra cui il bombardamento di una scuola femminile a Minab in Iran e il colpire volontariamente infrastrutture civili, sono motivi per l’impeachment”.

Oltre alla richiesta d’accusa, Ansari e altri democratici hanno domandato al Gabinetto di invocare il 25° emendamento per rimuovere il Presidente Trump, citando dichiarazioni definite “folli” e “instabili” rilasciate durante il periodo pasquale.

La notizia ha destato scalpore ma la procedura di incriminazione ha di fatto poche possibilità di successo poiché i Repubblicani controllano la Camera e una condanna al Senato richiederebbe una maggioranza di due terzi quasi impossibile da raggiungere.

Hegseth ha minimizzato la vicenda considerandola una manovra senza alcun fondamento.

La reazione del Pentagono e la battaglia esistenziale della deputata

Il portavoce del Pentagono Kingsley Wilson ha dichiarato che “si tratta di un altro democratico che cerca di fare notizia. Il Segretario Hegseth continuerà a proteggere la Patria e a scatenare una furia epica contro il regime radicale iraniano. Questa è solo un’altra farsa nel tentativo di distrarre il popolo americano dai grandi successi che abbiamo avuto al Dipartimento della Guerra”.

La deputata su X ha di contro sottolineato che le intimidazioni contro il paese iraniano sono irreali e apocalittiche al contempo. “L’Iran è uno Stato di 90 milioni di persone, minacciarli di annientamento è un crimine mostruoso”.

Per Yassamin Ansari questa battaglia non è solo politica, ma esistenziale. Non si può proclamare di cancellare un’intera civiltà e rimanere impuniti.

Nonostante la determinazione della democratica trentaquattrenne, la strada verso l’impeachment resta fortemente in salita.

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